Maailmameistri ekstreener: Kirt soovis mind enda treeneriks, kuid ma loobusin, sest ta on vasakukäeline

"Keeldusin sellest aust, sest esmalt töötasin Soome noorte odaviskajate treenerina, aga üks põhjus oli see, et Kirt on vasakukäeline. See on odaviskes nii haruldane, et mõjutab treenimist. Kolmas loobumise põhjus peitus selles, et tema tiimis oli juba odaviskega seotud isik - Heiko Väät," sõnas Piironen, vahendab ajaleht Ilta-Sanomat.

Samas artiklis ütles Kirdi mänedžer Aivar Karotamm, et Eesti parima odaviskaja aastaeelarve on üle 100 000 euro.

"Ainuüksi Magnuse spordikulude aastaeelarve on suurusjärgus 100 000 eurot. Tänu Euroopa meistrivõistluste medalile (2018. aasta Berliini EMi pronks - toim) läks tema olukord mõistagi kergemaks. Ta on Eestis nüüd tõeliselt suur staar, üsna samal tasemel rallisõitja Ott Tänakuga," sõnas Karotamm.