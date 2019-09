Kümnevõistluse maailmarekordi omanik Mayer kritiseeris MM-i: see on katastroof!

"Me kõik näeme, et tegu on katastroofiga," vahendas BBC prantslase sõnu. "Tribüünidel pole kedagi. Kuumusega pole samuti üldse tegeletud."

"Naiste maratonist loobusid 30 sportlast. See kõik on kurb," jätkas 27-aastane atleet. "Antud olukorras pidi mõistuse kõrvale jätma ja asja südamega võtma, sest vastasel juhul oleksin boikoteerinud tänavust MM-i. Ilmselgelt pole siin peamiseks prioriteediks sportlased."

Naiste maraton joosti kuuma ilma tõttu ööl vastu tänast, kuid vaatamata hilisele kellajale pidid maratoonarid siiski vastu pidama 32-kraadises leitsakus.