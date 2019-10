Maailma kõrgushüppe valitsejanna Maria Lasitskene on viimased kolm aastat liikunud maailma kergejõustikustaadionidel süsteemivälise tegelasena. Tema nime taga pole riiki ega lippu. Ta on mittemidagiütlev neutraalne sportlane. Kõik tema kodumaale Venemaale viitavad sümbolid on keelatud.