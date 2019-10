Kui suured on kergejõustiku MM-il IAAF-i ametlikud rahalised preemiad?

Madis Kalvet reporter RUS

MM-hõbe Maicel Uibo. Foto: DIEGO AZUBEL, EPA/Scanpix

Kergejõustiku MM-i puhul on mitmel puhul välja toodud, et head tulemused tagavad ka Eesti Olümpiakomitee palga ja ettevalmistustoetuse (Rasmus Mägi näide, Maicel Uibo ja Janek Õiglase näide). Medalistidele ja nende treeneritele on Eestis ette nähtud ka ühekordsed preemiad. Lisaks sellele on kergejõustiku MM-il ka Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu IAAF-i poolt makstavad ühekordsed boonused.