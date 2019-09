Kergejõustikutreener: Mägi ees finaalikoha napsanud 400 m tõkkejooksja ei rikkunud reeglit

Kohtunikud otsustasid esialgu McMasteri diskvalifitseerida, sest mees ei ületanud ühte tõket reeglitepäraselt.

Loetud tunnid hiljem otsustasid McMasteri esindajad protesti esitada, põhjendades olukorda, et sportlane küll lõhkus hüpates ühe tõkke, aga see ei olnud tahtlik. Pärast videokorduste vaatamist otsustatigi protest rahuldada, mis tähendas, et Rasmus Mägi ees pääses kaheksandana finaali hoopis McMaster.

"Enne tõkke ründamist tuuakse hoojalg enda alla, kusjuures pöid peab olema valmis tegema haaravat liigutust tõkke taha, seega näitab hoojala varvas suunda maa poole ehk on täielikult välja sirutanud ennast. Nüüd haarava sirutuse lõpuks on jälle pöid maksimaalselt enda peale tõmmatud et tagakülje pingutuse ajal uuesti maad puudutades teha sirutav löögiliigutus, kindlasti ei tohi maanduda lihtsalt pöiale," kirjutas Kriisk.

"400 mt jooksus sellele elemendile enamus väga tähelepanu ei pööra, kuna tõkked madalad ja mustadel meestel kiirust rohkem kui suudavad taltsutada. McMaster ei valda seda kunsti väga hästi ja tal pöid on suhteliselt passiivne selles tegevuses, ja ta astus tõkkele lihtsalt peale, muud ei midagi. Nii, et reeglit 168.8 (tahtlik tõkke mahaajamine) tegelikult ei rikututd," lisas ta.