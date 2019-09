Kergejõustikulegend Michael Johnson: Coleman ei peaks oma nägu MMil näitama

Colemani ähvardas suvel 12-kuuline võistluskeeld, sest USA Antidopingu Agentuuri (Usada) teatel oli ameeriklane jätnud aasta jooksul kolm dopinguproovi andmata. Hiljem siiski täpsustati, et esimene rikkumine toimus pisut varem ning seega ei mahu rikkumised ühe aasta sisse, mis tooks automaatse karistuse.

"See juhtum diskvalifitseeris ta (Coleman) täielikult. See jääb teda saatma ja nii peakski olema," sõnas Johnson BBC-le. "Ma arvan, et see on ääretuilt tähtis teema, sest Christian Colemanis nähti Usain Bolti mantlipärijat. Ma arvan, et selle dopinguloo tõttu ei juhtu seda mitte kunagi."

Ameerika legend lisas, et Colemani osalemine Dohas teeb kergejõustikule vaid kahju. "See on meie spordiala suhtes väga piinlik ja alavääristav, et fännid saavad ühe tipptegija puhul rääkida dopingust. Ta (Coleman) ei peaks oma nägu hetkel kergejõustikus näitama," lisas neli olümpiakulda ja kaheksa MM-tiitlit võitnud Johnson.

Coleman võitis eile Dohas oma 100 meetri eeljooksu 9,98-ga ja pääses parima ajaga poolfinaali. Nii poolfinaalid kui finaal peetakse täna õhtul.