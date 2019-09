Kergejõustiku MM-i korraldajad leidsid publikupuuduse süüdlased: saudiaraablased ja TV-ülekannete kava

Korraldate väitel külastas reedest avapäeva staadionil 11 800 inimest, laupäeval oli vastav näitaja 11 300. Khalifa staadion mahutab tegelikutl 40 000 inimest, ent sisuliselt pooled istekohad on juba eos kinni kaetud, sest korraldajad teadsid, et kohalikel inimestel puudub huvi võistlusi vaatama minna.

11 300 inimesest, kes laupäeval staadionil käis, oli väga suur osa selleks ajaks lahkunud, kui Christian Coleman 100 meetri võitjana triumfeeris. Sama kordus ka päev hiljem, kui naiste sprindifinaali ajal oli tribüünidel näha piltlikult öeldes üksikuid inimesi. Pühapäeval külastas võistlusi vaid 8000 inimest.

Korraldajad väidavad oma avalduses, et publikuhuvi nappuses on süüdi mitmed tegurid. "Oleme silmitsi väljakutsega, et võistluste ajakava on loodud selleks, et ülemaailmset teleturgu rahuldada. Seetõttu algavad mõned finaalid meie aja järgi väga hilja õhtul," seisis avalduses. "See mõjutab omakorda inimeste arvu, kes võistluspäeva lõpuni tribüünile jäävad. Teame, et selles küsimuses tuleb tasakaalu otsida ning meil on hea meel, et fännid üle maailma saavad seeläbi võistlusi vaadata."