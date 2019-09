Ingebrigtsenite poeg on hädas varbavigastusega. Isa soovitus: amputeerime varba ära!

Mida Henrik vastas selle peale?

Ta jäi veidi kõhklevaks. Oleksin oodanud temalt mingit kindlamat vastust.

NRK uuris antud teema valguses, mida arvab sellisest variandist arst Lars Engebretsen. "Kindlasti ei soovitaks ma varba amputeerimist. Suur varvas on kogu jala liikumise osas väga oluline ning see kindlasti muudaks seda, kuidas Henrik joosta saaks. Loomulikult on inimesi, kes tuleksid sellega toime, aga kas just maailma tippspordi nimel seda teha."

Henrik Ingebritsen rääkis ise, et mõtleb juba järgmise hooaja peale ning lisas, et tal on vedanud, et üldse MM-il tänavu võistleb. "Kas ma finaali jõuan, pole oluline," sõnas sportlane eeljooksude eel. "Paberi peal on see väga ebatõenäoline, aga olen varemgi ennast ületanud. Kui kõik läheb minu kasuks, on finaal siiski võimalik."

Lisaks varbavigastusele on jooksjat tänavu kimbutanud ka puusa- ja põlvekõõluse probleemid. "Kui te oleks minult aprillis küsinud, kas ma tänavusel hooajal üldse võistlen, oleksin öelnud, et seis on 50:50."

Ingebrigtsen lisas, et mõtleb ise juba uue hooaja peale. "Meil on treeninglaagrid planeeritud ja mõtlen juba uue hooaja peale. Olen motiveeritud, et teha järgmisest hooajast oma senise karjääri parim."