Kergejõustiku MM-i meeste teivashüppe võistluses oli kolm soosikut ja kõik nad osalised suurepärases etenduses. Keegi neist ei küündinud küll oma hooaja parima tulemuseni, kuid dramaatikat jagus viimase katseni.

„Võin kindlalt ütelda, et see on mu seni meeldejäävaim võistlus. Mis muudab ühe võistluse meelejäävaks? Ma arvan, et selleks on võistluse dramaatilisus. Doha MM-i lõppvõistluse viimane tund ja selle jooksul tehtud hüpped on parim, mida olen kunagi läbi elanud,” sõnas ameeriklane Sam Kendricks. 27-aastasest mehest sai legendaarse Sergei Bubka järel teine teivashüppaja, kes suutis oma tiitlit kaitsta.