Kõik juhtub nagu halvas unenäos. Hooaja edetabelijuht Magnus Kirt on Doha MM-i odaviske lõppvõistlusel teisel kohal. Kullale tõusmiseks pole vaja teha midagi erakordset – visata 87 meetrit. Tulemuse, mis on tänavu tal nii-öelda käe sees. Kirt on visanud stabiilselt ning juurde panemine ei näi utoopiline. Viies katse. Viskes pole jõudu ja Kirt on korraga sektoris selili.