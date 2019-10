FOTOD | Dramaatilise MM-hõbeda võitnud Magnus Kirt võeti lennujaamas pidulikult vastu

Kirt pälvis hõbemedali teises voorus visatud 86.21-ga, kuid võistlus lõppes eestlase jaoks dramaatiliselt. Eestlane vigastas viiendas voorus tõsiselt õlga ning lahkus areenilt kanderaamil.

Eile Doha haiglas tehtud röntgenuuring näitas, et Kirdi õlg, mis käis liigesest väljas, sai kerge luukahjustuse. MRT-uuring tehakse teisipäeval Tallinnas ning siis selgub, kas eestlane sai ka pehmete kudede vigastusi.

"Ainus, mida ma näinud olen, on röntgenpilt. Midagi hullu seal ei paistnud. Kuid olukord on ikkagi selgusetu," tunnistas Kirt lennujaamas. "Ma loodan, et uuringul tulevad positiivsed vastused."

Magnus Kirdi saabumine Foto: Andres Putting

Üllatuslikult krooniti odaviskes maailmameistriks 21-aastane Grenada mees Anderson Peters neljandas voorus visatud 86.89-ga. Pronksmedali võitis tiitlikaitsja Johannes Vetter tulemusega 85.37.