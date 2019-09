Finaalist eemale jäämine läheb Rasmus Mägile rahaliselt kalliks maksma

Segadus tekkis, kuna esialgu tühistati Kyron McMasteri tulemus ja Mägi nimetati tema asemel finalistiks. Hiljem McMasteri tulemus aga taastati ning Briti Neitsisaarte jooksja lisati finalistide nimekirja. Mägi nimi tõmmati sealt omakorda maha ja eestlasele läks kirja 9. koht.

Kui Mägi oleks finaali jõudmisega tõusnud esimeseks Eestist pärit jooksjaks, kes MM-finaalis lipanud, siis nüüd tuleb seda saavutust püüda kahe aasta pärast järgmisel MM-il.

Napilt finaalist välja jäämine oli Mägi jaoks valus ka rahaliselt. Nimelt maksab Eesti Olümpiakomitee B-taseme palka MM-il kaheksa parema sekka jõudnud sportlastele.

Mägi on praeguse seisuga C+ taseme sportlane ehk talle makstakse B-taseme ettevalmistustoetust 1400 eurot kuus, kuid palka talle ette nähtud ei ole. Tõenäoliselt jääb Mägi C+ tasemele ka edaspidi. Tavaline C-tase on 1000 eurot ettevalmistustoetust kuus.

Kui Mägi oleks pääsenud aga MM-finaali, siis sellega oleks ta endale taganud kaheks aastaks ka B-taseme palga, mis on 1600 eurot kuus. Lisaks sellele käib B-tasemega kaasas ka juba eelnevalt mainitud 1400 eurot ettevalmistustoetust.

Lisaks sellele on B-taseme sportlaste treeneritele ette nähtud 1200 eurone kuupalk kaheks aastaks.

EOK palgatasemetega saab tutvuda siin.