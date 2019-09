Ennustusportaal: Magnus Kirt toob Doha MM-ilt kindlasti medali

Spordianalüütiku Ivan Špoli sõnul on Kirt Dohas eestlaste suurim medalilootus. “Koefitsiendid näitavad, et Magnus Kirtil on 69% tõenäosus tulla medalikohale. Ilmselt kõige kirkamat medalit meie mees kaela ei saa, kuid hõbedale või pronksile on ta väga suur pretendent,” ütles Špol.

Meeste odaviske suursoosik on Betsafe’i hinnangul sakslane Johannes Vetter, kelle võidukoefitsiendiks on Kirtist vaid pisut parem 2,50. Eestlasele järgneb märgatavalt kõrgema koefitsiendiga 6,00 Andreas Hoffmann.

Tõkkejooksja Rasmus Mägi jõuab analüütikute hinnangul Dohas poolfinaali, kuid sealt edasi ei pääse. Kümnevõistlejad Maicel Uibo ja Janek Õiglane saavad ennustuste järgi vastavalt 6. ja 10. kohad. Kõik kergejõustiku MM-il Eestit esindavate sportlaste koefitsiendid on üleval Betsafe’i portaalis.