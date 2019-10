Eesti kümnevõistluse uhke ajalugu: Maicel Uibo jätkas eestlaste pikki medalitraditsioone

Medalite osas tegi otsa lahti Aleksander Klumberg juba 1924. aasta Pariisi olümpiamängudel, kus ta võitis pronksmedali. Olümpiamängudel on Eesti kümnevõistlejatest lisaks Klumbergile medalini jõudnud veel Rein Aun ja Erki Nool. Maailmameistrivõistlustel on poodiumil käinud nüüd Nool ja Uibo. Euroopa meistrivõistlustel on Nool võitnud kaks medalit ja korra on esikolmikusse jõudnud Uno Palu.

Eestist ja kümnevõistlusest rääkides ei saa üle ega ümber Heino Lipust. Lipp oli omal ajal maailma parim kümnevõistleja, kuid NSVL poliitilise usaldamatuse tõttu teda olümpiamängudele ei lubanud. 1948. aasta Londoni olümpial võitis 7139 punktiga kuldmedali ameeriklane Bob Mathias.

Lipp võistles neli päeva hiljem hoopis Tartus, kus kogus 7584 punkti. Kuu aega hiljem oli Lipp võistlustules Harkivis ning seal oli tema punktisummaks juba 7780 ehk kindel olümpiakuld läks eestlastel kaduma.

1952. aasta Helsingi mängude eel oli soosik juba Mathias, kuid Lipp oleks taseme poolest olnud kindel hõbemedali kandidaat. Ametliku versiooni kohaselt jäi Lipp Helsingi mängudest kõrvale haiguse tõttu, kuid tegelikult ei lubanud KGB teda lihtsalt üle piiri.

Eestlaste kümnevõistluse medalid suurvõistlustelt

Eesti kümnevõistlejate medalid olümpiamängudelt:

3. koht Aleksander Klumberg 7329,36 punkti (Pariis 1924)

2. koht Rein Aun 7842 punkti (Tokyo 1964)

1. koht Erki Nool 8641 punkti (Sydney 2000)

Eesti kümnevõistlejate medalid maailmameistrivõistlustelt:

2. koht Erki Nool 8815 punkti (Edmonton 2001)

2. koht Maicel Uibo 8604 punkti (Doha 2019)