DOHA PÄEVIK | Tundub nagu +50, ehk elu justkui saunas

Nii nagu sellisel puhul leiliruumi astudes tõmbuvad prilliklaasid piimjalt uduseks, juhtus see ka täna hommikul konditsioneeride abil mõistuspärase temperatuuriga hotelli fuajeest õue astudes. Prillid udused ja kuum õhk ninasõõrmete kaudu organismi tungimas, tuli teha viis sammu ukse läheduses ootava bussini. Nende sammudega sai selgeks, mis Dohas toimuval kergejõustiku MMil ees ootab.

Tegelikult oli ju teada, et Dohas valitseb põrgukuumus. Eestlase jaoks harjumatust kliimast sai aimu juba kell üks öösel lennujaamast hotelli viivasse autosse istudes. Kraadiklaas näitas 32 kraadi sooja. Keskpäevaks on temperatuur tõusnud 37 kraadini, kuid iPhone'i ilmarakendus annab teada halastamatu tõe: tundub nagu +50. Nii nagu Eestis on talviti tuulekülm, on siin tuulesoe. Lihtsalt tuult ennast ei ole.

Eestist tulnuna on raske mõista, kuidas ehitajad sellise kuumusega tellingutel turnides seina krohvivad või MMi vabatahtlikud üksiku puukese all päikese eest varju otsides niisama istuvad. Aga seda nad teevad. Ilmselt mõjub kohalikele temperatuur veidike leebemalt. Nad on ju sellega harjunud.

Ehitatakse aga Dohas täie hooga. Teel hotellist akrediteerimiskeskusesse oli näha, kuidas ehitatakse uusi teid, maju, kahe aasta pärast samas toimuva jalgpalli MMi staadionit - kogu linn, vähemalt see osa, mille kaudu meie sõitsime, oleks justkui suur ehitustanner. Veidike eemal paistsid ka kõrghooned, just sellised, nagu oleme Dohat tutvustavatel paraadfotodel näinud.

Doha üks omapära on see, et jalakäijaid pole tänavatel praktiliselt näha. Vähemalt mina pole kahe bussisõidu jooksul neid märganud. Hommikusöögil rääkis juba päev varem saabunud kolleeg sama juttu. Jalakäijaid pole ning kohalikud sõidavad ringi suurte (linna)maasturitega. Toyota Land Cruiser paistab tõesti olevat siin üks eelistatumaid automarke.