DOHA PÄEVIK | See kõik on piinlikult häbiväärne

Alles eelmises MM-blogis kirjutasin ma sellest, et maailma spordi üks tähtsamaid võistlusi ei huvita Dohas suurt kedagi. Kuid sellest tuleb kirjutada veelkord. Doha MM on minu ajakirjaniku karjääris kümnes, ent midagi sellist pole ma kunagi varem näinud.

MMi esimese poole kõige olulisem sündmus toimub alati laupäeva õhtul. Just siis mängitakse välja maailma kiireima mehe tiitel ning tavaliselt on sellel õhtul staadion väljamüüdud. See on maailma spordi suur hetk. Kõik saab selgeks pisut vähem kui kümne sekundiga ning võitja nimi paisatakse maailma meedias esiuudisena laiali. See on hetk, mida miljonid inimesed ootavad hinge kinni pidades.

Dohas pole see nii. Laupäeva õhtu. Samal ajal kui üle maailma on inimesed naelutatud telerite ja raadioaparaatide ette, haigutab staadionil tühjus. Stardile eelnev vägev valgusshow, pinget kruvivad muusikahelid, maksimaalselt keskendunud sportlased... Tribüünidel saavad sellest osa vaid mõnituhat inimest. Mõistus tõrgub seda uskumast. Kas ka Usain Bolt - kui ta karjäär veel jätkuks - peaks samuti leppima sellisel staadionil jooksmisega?

Pühapäeva õhtu. Nagu ikka MMil, selgub maailma kiireim naine päev hiljem. Pinget on omajagu, kullasoosikuid on rohkem kui üks. Kordub vägev tulede mäng, muusika, keskendunud naised, kellede siht on üks: läbida staadionisirge kõikidest kõige kiiremini. Tribüünidel on aga veelgi vähem inimesi. Tegemist oleks nagu Valga maakonna meistrivõistlustega.