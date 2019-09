DOHA PÄEVIK | Kergejõustik ei huvita Kataris kedagi. MM-võistlust on vaja rahvusvahelise maine kujundamiseks

Katari kergejõustik on iseenesest väike. Nende koondis koosnebki kodusel MMil vaid kümnest üksikalal võistlevast mehes ning lisaks tehakse kaasa ka 4x100 m ja 4x400 m jooksudes. Pole taset, pole ka populaarsust. Ilmselgelt pole ka suuri traditsioone. MMi on aga endale soovitud juba pikemat aega. 2017. aasta MMi toimumispaiga valikul jäid nad siiski Londonile alla. 2019. aastaks said aga mida tahtsid.

Dohale MMi korraldusõiguse andmine jääb IAAFi eelmise presidendi Lamine Diacki valitsemisaega. Teadupärast vahistati Diack 2015. aastal Prantsusmaal ning viibib siiani koduarestis. Senegalist pärit meest süüdistatakse korruptsioonis, mille üheks osaks oli ka Doha MMi korraldusõiguste saamine. Lisaks Diackile endale on kahtlastesse skeemidesse tugevalt segatus ka tema poeg.

Katar oli MMi nimel valmis tegema suuri kulutusi. Nii sai Qatar National Bank kolmeks aastaks IAAFi suursponsoriks. 2019. kuni 2022. aastani eraldavad nad rahvusvahelisele alaliidule 30 miljonit dollarit.

Ilmselt on ka kopsakas rahanumber üheks põhjuseks, miks IAAF on pigistanud silma kinni Katari sportlaste dopingulembuse ees. Soome meedia tõi välja huvitava fakti, et aastatel 2005 kuni 2016 on MM-võistlustel ja olümpiatel osalenud 33 Katari esindavat kergejõustiklast. Neist koguni 9 on jäänud dopinguga vahele. See on 27% kõigist nende n-ö tippkergejõustiklastest. Kuigi osakaal on suur, pole ühtegi sanktsiooni Katarile osaks saanud.

Katari jaoks võib kergejõustiku MM ja ka kahe aasta pärast samas toimuv jalgpalli MM olla lihtsalt osa riigi rahvusvahelise maine kujundamise kavast. Sest laias maailmas on tegemist ikkagi spordi tippsündmustega. Kas need ka kohalikele midagi pakuvad, ei oma seejuures suurt tähtsust.