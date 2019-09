Doha MM-il USA maailmarekordini aidanud ameeriklanna tõusis Usain Boltist mööda läbi aegade parimaks

Võidukasse USA koondisesse kuulusid Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo ja Michael Cherry. Teist vahetust jooksnud Felix on nüüd võitnud 12 MM-tiitlit ning selle näitajaga on ta läbi aegade kõige edukam kergejõustiklane.

Eelnevalt oli Felix ühel pulgal Jamaika sprindilegendi Usain Boltiga, kelle kontol on 11 MM-tiitlit.

Medalite üldarvult oli Felix juba varasemalt esimene. Kokku on ameeriklanna võitnud nüüd 17 MM-medalit. Medalite üldarvult jagavad 14 autasuga teist kohta Bolt ning teine legendaarne Jamaika sprinter Merlene Ottey.

Felix võitis esimese MM-kulla juba 2005. aastal Helsingis, kui ta oli parim 200 m jooksus. 200 m jooksus on ta üldse võitnud kolm MM-tiitlit. 400 m jooksus on ta ühekordne maailmameister. USA võidukasse 4 x 100 m teatenaiskonda on ta kuulunud kolmel korral. 4 x 400 m teatejooksus on Felix neljakordne maailmameister. Viimase tiitli võitis ta nüüd Dohas 4 x 400 m segateatejooksus.