DOHA | Heiki Nabi: MM-i pinget taluda on alati omette asi

Heiki Nabi, kahekordne maailmameister ja olümpia hõbedamees Kreeka-Rooma maadluses jälgib huviga kergejõustikutippe Dohas ja hoiab Magnus Kirdile tema esimesel MM-võistlusel pöialt. Enda esimest MM kogemust meenutades tõdeb Nabi, et tiitlivõistlus on alati raske. Oluline on hoida külma närvi!

OlyBet spordiennustusportaali statistika alusel ennustab rahvas meeste odaviskes võitu Johannes Vetterile, seda koefitsendiga 2,50. Samas pea sama skooriga on favoriidiks meie Magnus Kirt koefitsendiga 2,75. Kolmas mees, Andreas Hoffman, on siin arvestuses koefitsendiga 5,50.

“Tundub, et Kirt on valmis viskama väga kaugele. Ta on hea olnud juba pikka aega ja selja taga on ilus hooaeg,” lausus Heiki Nabi ja lisas, et kui konkreetsest võistlusest rääkida, siis MM on tema kogemusel alati hoopis teine asi. “Ma mõtlen tiitlivõistlusel sportlasena kohapeal olla ja pinget taluda.”

Nabi sõnul räägitakse meedias palju, et medal odaviskes on miinimum. See on kindlasti lisapinge, kuid tema meelest on Kirt vaimselt ja psüühiliselt tugev sportlane. “Ta on väärt head kohta!” lisas Nabi.

Kas Kirt saab medali?

Üks viis Doha MM-i võistlusmöllu sisse elada ja pöialt hoida, on anda oma panus spordiennustusse.

Kirt astub Dohas võistlustulle kvalifikatsioonis laupäeval kell 18.00 meie aja järgi ning kui kõik hästi läheb, siis finaalvõistlusel, mis algab pühapäeval kell 19.55. Seni on võimalik Eesti suurimas spordiennustuse portaalis OlyBet igaühel pakkuda võimendatud koefitsentidega, kas Magnus Kirt võidab MM-l medali või ei, seda lihtsa jah/ei panusega. Kõik panustamisvõimalused leiad siit.

Odavise on kõige üllatusrohkem võistlusala

Olybet spordiennustuste juht Vladislav Dratshjov ütles, et odavise on üks kõige kõrgema üllatusvõimalusega spordiala kergejõustikus. Kusjuures üllatusi on ette tulnud nii kvalifikatsioonis kui ka finaalis.

“Kõik heitealad, aga eriti odavise on puhtalt tehniline ala või siis peen kunst nagu Kirt ise on öelnud. Asjaolusid, mis võistluse ajal oda lendu mõjutavad, on väga lai spekter,” lisas Dratshjov ning tõi välja, et sama sportlane võib samal võistlusel visata 65 või 85 meetrit. “Nüansse, mis lõpuks oda lennu pikkust mõjutavad on väga mitu: alustades hoovõtust, seejärel peatumine, randmeliikumine ja lõpude lõpuks loevad igas etapis tugevad närvid,” lisas ta ja lisas, et tihti peale hakkavad inimesed spordialasse rohkem süvenema just siis, kui on andnud oma panuse ennustusse. Seda enam, kui saad pakkuda meie võistlejale MM medalit.

Kirdi puhul on Dratshjov jälginud treeningmetoodikat. Eelkõige tema eesmärki hoida viskeseeria stabiilsust, mis näitab sportlase mõtestatud ettevalmistust.

“Tiitlivõistlustel on tehniliste spordialade puhul oluline suuta teha oma asja. Tugev närv on kindlasti see, mis on aidanud olla pikka aega stabiilselt tipus näiteks Heiki Nabil ja Gerd Kanteril,” lisas OlyBet spordiennustuse juht.

Nabi tõi välja, et konkurents on meeste odaviskes Dohas tihe. “Paljud Kirdi konkurendid ei saanud hooaja alguses kohe käima, aga MM-ks on pea viiel-kuuel mehel hoog sees,” lausus Nabi. ”Hoian Kirdile pöialt!”