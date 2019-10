Odaviskes üllatusmehe Anderson Petersi järel teiseks tulnud Magnus Kirt sai kohapeal kaasaelanutelt soojad õnnitlused ja mõistagi soovid, et haiget saanud õlg kiiresti paraneks. Oma kõnes avaldas kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi, et omaette kiituse ja tänu on ära teeninud Soome kolleegid, kes aitasid kaasa sellele, et Kirt saaks abi võimalikult kiiresti. Nimelt oli põhjanaaber vanemkohtunik ja ta juhatas Eesti koondise arsti Madis Rahu võimalikult kiiresti Kirdini. Vaata täpsemalt juba videost.