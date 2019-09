DELFI VIDEO DOHAST | Soojalembeline Maicel Uibo: staadionil on ju mõnus!

"Kõigile on teada, et siin on kuum ja isegi, kui oled siin paar päeva kauem olnud, siis midagi erilist see ei muuda - palav on ikka," naeris Uibo Doha palava ilma kohta rääkides. "Selle temperatuuriga päris nii ära ei harjugi."

Samas on teada, et igapäevaselt Ameerikas soojas kliimas harjutav Uibo on pigem sooja ilma inimene. "Pigem võtaks sooja kui külma, aga staadionil on ju mõnus!" viitas Uibo Doha areeni hiiglaslikule jahutussüsteemile, mis temperatuuri sportlaste jaoks talutavana hoiab.

Mida aga Uibo enda võistluselt oodata? "Sisetunne väga ei loe, reaalsuses loeb see, kuidas vormistamine kümne ala vältel välja tuleb. Sisetunde järgi medaleid välja ei jagata," jäi eestlane kidakeelseks.

