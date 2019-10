DELFI VIDEO DOHAST | Magnus Kirt: Eesti külm ilm tegi viimases ettevalmistuses natuke muudatusi

„Tuleb aukartusega suhtuda kvalifikatsiooni ja finaali. On tugevad võistlejad ja tulemas on tugev võistlus,“ vaatas Kirt jõuproovile ette ning avaldas, et suures plaanis kulges ettevalmistus hästi ning teha tuli ainult üks väike muudatus. „Viimane periood läks nii nagu minema pidi. Olime ainult mõned päevad kauem Hispaanias laagris, kuna Eestis läks ilm järsult külmemaks.“

Kirt läheb võistlusele vastu hooaja edetabelijuhina. Aasta senised jõuproovid on näidanud, et soosikute ring võib olla lai ning eestlane ei soovinud ka ühtegi konkurenti eraldi välja tuua. „Tase on kõva ja ühtlane. Kõik on võimelised üllatama ja väga häid tulemusi näitama,“ märkis Kirt.

Vaata videost, milliste mõtetega mulluse EM-i pronksimees jõuproovile vastu läheb.

Odaviske eelvõistlused peetakse laupäeval kell 16.30 (A-grupp) ja 18.00 (B-grupp). Finaal toimub pühapäeval kell 19.55.