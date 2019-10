DELFI DOHAS | Tiidrek Nurme esimene küsimus pärast maratoni lõpetamist: kuidas Tänak publiku katsel sõitis?

„Kuidas Tänak publiku katsel oli? OK? See on oluline, seda ma täna terve päeva jälgisin," ennetas Tiidrek Nurme kell pool kolm öösel Eesti ajakirjanike ette astudes nende küsimusi. Seda, et ta Ott Tänaku tegemisi põhjalikult jälgib, rääkis ta juba mõned päevad enne maratoni. Teadupärast kihutab Tänak sel nädalavahetusel Suurbritannia rallil.

Küsimuse peale, mis tunne teda pärast MMi jooksu valdab, vastas Nurme: „Olen väsinud, pikka juttu ei saa rääkida. Õhutemperatuur oli mitu kraadi jahedam kui arvasin ja niiskust oli ka vähem. Oli selge, et tuli kiiremini alustada kui planeerisin. Läksingi! Oleks selle tempo lõpuni ära hoidnud, oleks kümne hulgas olnud. Aga ma ei suutnud seda hoida, tempo langes."

Nurme püsis alguses 50. koha kandis, kuid distantsi teisel poolel hakkas pidevalt kerkima. Finišisse jõudis ta ajaga 2:17.38. Võitjale kaotas ta pisut alla seitsme minuti.

„26. kohaga tegin oma kindlasti ära, olin ju enne starti aja poolest 40. Kindlasti oli see mu MMide parim jooks," hindas Nurme. „Hea, et rada oli vähemalt sile. Oleks tõusud ka olnud, läinuks jamaks. Nädal oli raske, eelmine laupäev sain kerge pöiavigastuse, õnneks see ei seganud."

Fosti oli finišis pisut energilisem. „Tunne on vägev! Jalad on valusad, aga kehaliselt pole ma kapsas. Ma ei jooksnud ennast ribadeks, vaid liikusin targalt," tunnistas ta. „Alguses tundus, et ei tohi nii kiiresti minna, võtsin tempo natuke maha."

Fosti sõnul ei sobi õhtused jooksid tema maole. „Kõht vedas mind alt, aga selle taha suurt midagi ei jäänud. Koht oleks võinud olla parem, aga jooksime end ju Tiidrekuga tabeli esimesse poolde. Isiklike poolest olime teises pooles," arutles ta. „Kõige raskem oli viimane kilomeeter. Kahju, et ei saanud seal neljast mehest veel ette."