DELFI DOHAS | Shaunae Miller-Uibo: olen Maiceli üle nii uhke!

400 m jooksu olümpiavõitja Shaunae Miller-Uibo on juba aastaid olnud tiitlivõistlusel soosik ja võitnud ka suuri medaleid. Maicel Uibo jaoks oli see karjääri esimene kümnevõistluse medal.

„Tean, et ta ootas kuldmedalit ja ta polnud parimas vormis, kuid olen ikkagi tema üle väga uhke," sõnas Miller-Uibo oma abikaasa kohta. „Ta käis talvel lõikusel ja alustas treeningutega alles veebruaris. Juba seepärast olen väga uhke, et ta tuleb koju hõbemedaliga. Elasin talle rajaääres väga kaasa. Kindlasti tähistame meie medaleid veel täna! Arvan, et hooaeg oli meie mõlema jaoks hea."

Kuigi Miller-Uibo startis 400 m finaalis soosikuna ning ta püstitas isikliku rekordi 48,37, pidi ta leppima Salwa Eid Naseri järel hõbemedaliga. „Ma ei saa olla pettunud. Andsin endast kõik, teadsin, et tuleb väga tihe võistlus," tõdes ta. „Tervikuna oli hooaeg hea. Lõpetasin selle isikliku rekordiga, nii et peab rahul olema."