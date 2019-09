DELFI DOHAS | Poolfinaalis disklahvi saanud tõkkejooksja protest rahuldati, eestlaste omapoolset apellatsiooni ei võetud menetlusse

McMaster ja Mägi jooksid koos esimeses poolfinaalis, kus Briti Neitsisaartelt pärit sportlane sai kolmanda ja eestlane neljanda aja. Pärast jooksu aga diskvalifitseeriti McMaster, sest esialgu leiti, et mees ei ületanud ühte tõket reeglitepäraselt.

Loetud tunnid hiljem otsustasid McMasteri esindajad protesti esitada, põhjendades olukorda, et sportlane küll lõhkus hüpates ühe tõkke, aga see ei olnud tahtlik. Pärast videokorduste vaatamist otsustatigi protest rahuldada, mis tähendas, et Mägi ees pääses kaheksandana finaali hoopis McMaster.

Eesti kergejõustikuliit otsustas selle peale omakorda esitada vastuprotesti. Eestlaste apellatsiooni ei võetud paraku menetlusse, sest leiti, et uued tõestusmaterjalid puuduvad.

Hetk kõnealusest olukorrast: