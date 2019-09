DELFI DOHAS | MMil põrunud Kupper: tehtud töö on ebarahuldav

Veel päev varem rääkis Martin Kupper sellest, et eesmärgiks on jõuda MMi kettaheite võistlusel kaheksa parema hulka. Ta uskus, et seis on selleks piisavalt hea. Võistlus näitas aga midagi muud.

„MM näitab reaalset seisu ja see pole ilmselget rahuldav ega piisav," tunnistas Kupper. „Siin tekkis juba kolmekordne deja-vu tunne. Kui teaks, mida teha et selliseid asju ei juhtuks, siis teeks. Paraku pole ma järelikult pihta saanud. See on reaalsus. Tehtud töö on ebarahuldav."

Kupperi sõnul raiskas ta esimese katse uljuse peale ära. „Läksin liialt panema. Tagasi võtta on ennast keerulisem kui katse kaupa heidet üles ehitada," selgitas ta ning lisas, et lühikeseks jäänud heidetes ei saa süüdistada ka Doha palavust. „Õhk staadioni katlas on kuiv, mitte kuum. Ma ei usu, et see oli probleem."

Kupperi jaoks pole pikk hooaeg veel lõppenud. Oktoobris osaleb ta Hiinas kaitseväe maailmamängudel.