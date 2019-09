DELFI DOHAS | Martin Kupper: õnneks ei tulnud ma maratoni jooksma, nendele meestele tunnen kaasa

Eile südaöösel Dohase jõudnud Martin Kupper kinnitas Eesti ajakirjanikele, et MMiks ettevalmistus möödus hästi, tunne on hea ning hetkeseis pakub rahuldust. Probleemi polevat ka Dohas valitsev põrgukuumus.

„Olen suur sauna sõber, pealegi pidi staadionil olema ka jahedam. Õnneks ei tulnud ma siia maratoni jooksma, nendele meestele tunnen kaasa," lausus Kupper, kes püüab võistluse eel energiat säästa. Seepärast loobus ta ka täna õhtul heitjatele mõeldud treeningust. „Püüan parem puhata. Hommikul teen kerge võimlemise," märkis ta.

Kettaheite kvalifikatsiooni norm on nii kõva kui 65 meetrit. Kupperi hinnangul on see kõrge, kuid ta on veendunud, et lõppvõistlusele pääsemiseks nii palju heitma ei pea. Varasemad tiitlivõistlused on näidanud, et 12 parema hulka pääsemiseks piisab 63 meetri kanti kanduvast heitest. „Eesmärk on edasi saada, medalid homme veel ei jagata. Seis on selline, mis lubaks ka finaali minekut. Minu eesmärk ongi esikaheksa," teatas Kupper.

Kupper heidab homme kell 16.15 alustavas esimeses grupis. Teine grupp heidab kell 17.45. Maailma hooaja edetabelis hoiab tänavu 65.30 heitnud eestlane 22. kohta.