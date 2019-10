DELFI DOHAS | Maicel Uibo: topelt nauding, läheme abikaasaga mõlemad medaliga koju

Uibo püstitas isikliku rekordi 8604 punkti ning saab kaela hõbemedali. Kulla võttis sakslane Niklas Kaul. „Õnnelik hetk... pole vist veel päris kohale jõudnud või kas jõuabki. Olen ühes tükis finišis, rekord, hõbemedal, varem pole ju paremini läinud," sõnas ta. „Topelt nauding on see, et lähme abikaasaga mõlemad koju medaliga. Kaklema ka ei lähe, mõlemal on sama medal."

Umbes pool tundi enne 10-võistlejate 1500 m jooksu lõpetas Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo 400 m finaali teisena. Pärast jooksu jäi ta staadionile, et mehe pingutusele kaasa elada. Medaleid tähistasid nad kallistuse ja suudlusega.

Uibo sõnul keskendus ta oma võistlusele. Korraks vaatas ta tulemusi ja nägi, et abikaasa aeg oli väga korralik. Oma medalisse hakkas ta uskuma alles 200 m enne jooksu lõppu. „Vaatasin, et Kaul on eest läinud, aga taga polnud ka kedagi," rääkis Uibo. „Enne jooksu panin lähimate jälitajatega vahed sekundites paika. Rohkem ma võistluse ajal seisu väga ei vaadanud."

Enne 1500 m jooksu oli Uibo võistluse liider, kuid Kaul hingas kuklasse. Uibo ei lubanud teda siiski niisama eest ära, vaid üritas tugeva jooksjana tuntud sakslasega kaasa minna. „Läksin proovima, et pärast poleks mõtet, et mis oleks olnud," selgitas ta. „Kolmandal ringil hakkas ta eest minema, seejärel jälgisin ekraanilt, mis taga toimub."