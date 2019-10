DELFI DOHAS | Kristo Galeta sõitis MM-ile kohale, kuid peab siiski jõuproovi kõrvalt vaatama

Galetale tehti täna MRT uuring, mis kinnitas pöias olevat vigastust. Arvestades järgmist hooaega, otsustas Galeta Dohas võistlemisest loobuda.

Galeta vigastas hüppeliigest Roomas treeningulaagri viimastel päevadel. „Tõuke ajal käis hüppeliigesest mingi raks läbi," nentis ta esmaspäeval Delfiga vesteldes. „Loodan, et saame selle kontrolli alla. Eile proovisin tõugata - kaks katset sain teha, rohkem teip vastu ei pidanud.“

„Ema ja õed sõitsid ka siia ja tõid kaasa külmakompressioonseadme, et see tõmbaks paistetust alla," märkis ta. „Olen kõik variandid läbi proovinud. Käisin Läti ja Rootsi arsti juures ja nad räägivad, et vigastus on 25 protsendi ulatuses ja tugevast teibist võib olla abi."