DELFI DOHAS | Kirt: emotsiooni ei taha veel endast läbi lasta, see oli vaid kvalifikatsioon

Avakatsel viskas Kirt täpselt 81 meetrit ning selle tulemusega poleks ta veel edasi pääsenud. Eestlasest maailma hooaja edetabelijuht tegi asjad klaariks teise viskega.

„Esimese viske ajal on ikka pinget tunda ning jalad olid natuke rasked. Hakkasin ka veidike rabistama. Jõud ei läinud odasse," selgitas Kirt. Närvipinge seetõttu ei suurenenud. "Kõik rääkisid, et peaksin normi täitma esimese katsega, aga tegelikult on ju edasipääsuks kolm katset. Teine vise oli juba normaalsem, asjad klappisid paremini."

Kvalifikatsiooninormi 84.00 ületasid seitse meest. Päeva pikima viske tegi sakslane Johannes Vetter, kes sai kirja 89.35. Samas jäid kaks eeldatavalt tugevat sakslast Andreas Hofmann ja Thomas Röhler MMi lõppvõistluselt välja. Just need kaks meest võitsid mullu EMil kulla ja hõbeda. Kirt oli aasta tagasi pronksil.

„Seda, et nüüd läks kergemaks, ei tahaks ütelda. Homne lõppvõistlus saab olema kõva," arvas Kirt. „Kõik on tulnud siia heas vormis, täna on üks päev, homme juba järgmine päev."

Lõppvõistluseks valmistumisel püüab Kirt säästa võimalikult palju energiat ja samas hoida toonust. Kuidas seda teha, pidi ta veel treeneritega arutama. Eelvõistluse põhjal hoidub ta ka liigsest emotsionaalsusest. „Emotsiooni ei taha veel kehast läbi lasta. See oli vaid kvalifikatsioon," nentis ta.