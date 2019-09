DELFI DOHAS: Kaur Kivistik: Peaksin jooksma rekordi, alla selle ma ei mõtle

Kaur Kivistiku sõnul on MMi edasipääsu süsteem talle meelepärane. Finaali saab iga eeljooksu kolm esimest, lisaks veel ka kuus kiiremat aega näidanud välejalga. „Kolme hulka saamine on raske, tippe jagub igasse jooksu. Kiires eeljooksus kuuendana või seitsmendana lõpetades on aga edasipääs võimalik," arutles ta päev enne võistlust. „Ajaga edasipääsuks tuleb joosta Eesti rekord, Usun, et olen selleks valmis."

Korra on Kivistik tänavu Eesti rekordit kohendanud. Zagrebis sai ta ajaks 8.28,55. Tugevas konkurentsis on selle aja ületamine lihtsam, kuid seejuures peab olema õnne, et konkurendid ei hakkaks lihtsalt lonkima. Ise tempot teha Kivistik ei kavatse.

„Minu jooksutehnika ei soosi ees jooksmist, kulutan sellega nii palju energiat, et minust pole siis kahel viimasel ringil enam asja. Seega ei lähe ma ise mingil juhul vedama," selgitas Kivistik. „Oleme treeneriga tegelenud sellega, et oleksin vaimselt igaks olukorraks hästi valmis. Näiteks ka kiireks lõpuks."

Finaalipääs on ilus unistus, kuid sugugi kõik alla selle jäävad kohad pole ebaõnnestumised. „Olen rahul siis, kui jooksen rekordi, alla selle ma ei mõtle. Kas see aitab finaali, näitab võistlus," tõdes Kivistik.