DELFI DOHAS | Janek Õiglane: olen uhke, et suutsin halvast seisust välja tulla

Õiglane kogus 8294 punkti, kuigi oli vahepeal ka 8400 punkti graafikus. Paraku kulges tema võistlus vaheldumisi õnnestumiste ja ebaõnnestumisetega.

„See oli võistlus, kus alad ei jooksnud kokku. Kümnevõistluses juhtub seda vahel. Vorm oli tegelikult parem kui kaks aastat tagasi Londonis," sõnas toona 4. koha saanud mees. „Kurb, et nii palju jäi sisse. Aga ma pingutasin lõpuni ja olen enda üle uhke, et suutsin halvast seisust välja tulla. See näitab ka midagi."

Õiglase jaoks algas 10-võistluse teine päev tõkkejooksus ehmatusega. Esmalt jooksis ta esimesse tõkkesse sisse, hiljem komistas aga veel korra. „Nii head teise päeva tunnet pole mul kunagi olnud. Enne esimest tõket, jäi vahemaa sammude jaoks lihtsalt kitsaks," selgitas ta. „Pärast sellist päeva algust oli raske end koguda."

Napi üleastumise tõttu läks tal kettaheites kaduma 45-meetrine heide, ootamatud tehnilised probleemid tabasid teda ka teivashüppes kõrgusel 5.10. Odaviskes püstitas ta aga isikliku rekordi 72.46.

Õiglane tunnistas, et teda kannustas ka Maicel Uibo hea minek. „Ütlesin talle juba pärast avapäeva, et see on tema võistlus. Südamest hea meel et ta medali kätte sai," sõnas ta. „Ta on igasugusest jamast läbi käinud ja väärib seda! Kõva mees, midagi pole ütelda."