DELFI DOHAS | Galeta esimene kallistus ja muret tegev vigastus

Galeta vigastas hüppeliigest Roomas treeningulaagri viimastel päevadel. „Tõuke ajal käis hüppeliigesest mingi raks läbi," nentis ta. „Loodan, et saame selle kontrolli alla. Eile proovisin tõugata - kaks katset sain teha, rohkem teip vastu ei pidanud. Võistluse ajaks proovib Rootsi koondise üks parimaid selle ala spetse jala tugevalt kinni teipida."

Sportlase sõnul on füüsiline seisund väga hea ning viimases treeningulaagris tegi ta häid tõukeid ja kõik hakkas justkui klappima. „Viimane lihv on antud. Sain isegi treenerilt esimese kallistuse tehniliselt hea tõuke eest," sõnas Galeta.

Paranemiseks teeb vägilase mõõtu mees kõik endast oleneva. „Ema ja õed sõitsid ka siia ja tõid kaasa külmakompressioonseadme, et see tõmbaks paistetust alla," märkis ta. „Olen kõik variandid läbi proovinud. Käisin Läti ja Rootsi arsti juures ja nad räägivad, et vigastus on 25 protsendi ulatuses ja tugevast teibist võib olla abi."

Meeste kuulitõuke eelvõistlus peetakse kolmapäeval. Galetal on käimas senise karjääri parim hooaeg. 21. juulil püstitas ta Eesti rekordi 20.76 ning täitis sellega ka MMi normi. Tänavu on ta koguni neljal võistlusel saatnud raudmuna üle 20 meetri joone.