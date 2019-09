DELFI DOHAS | Finaali jõudnud Rasmus Mägi: hea jooks on kirjas, see tekitab enesekindlust

Just võitlus andiski 48,93ga hooaja tippmargi jooksnud Mägile viimasena finaali pääsme. Seejuures oli tal omajagu õnne, kuna tema ees lõpetanud Kyron McMaster diskvalifitseeriti ning kolmandas jooksus kolmanda koha saanud jaapanlane Takatoshi Abe oli eestlasest aeglasem neli sajandikku.

„Edasipääsuks peab olema õnne või siis reeglitele vastavalt jooksma," sõnas Mägi muiates. „McMasteril on varemgi olnud sellega probleeme, et ta toob jala tõkke kõrvalt. Aga ma ei tea täpselt, mis seekord juhtus."

Oli mis oli, Mägi tegi Eesti kergejõustiku ajalugu, jõudes esimese jooksjana MMi finaali. Arvestades tema keeruliselt kulgenud hooaega, on tegemist suurepärase saavutusega.

„Ma ütlen veelkord, et mul pole nii head tunnet ammu olnud," kordas Mägi eile öeldut. „Tähtis oli iga sajandiku eest võidelda. Samas andis tunda see, et sellest hooajast polnud mul võtta ühtegi head jooksu. Kuna mul polnud endast ülevaadet, nappis ka enesekindlust. Nüüd on mul 48 sekundi lõppu joostud aeg kirjas ja see tekitab enesekindlust."

Mägi selgitas, et eelkõige on probleem tagakurvis jooksmises, kuna see pole nii efektiivne kui võiks. „Mõnda elementi oleks tahtnud hooaja esimesel poolel lihvida, kuid siis oli hea seegi kui suutsin kahe tõkke vahelise ma normaalselt ära joosta," selgitas ta. „Normaalseid tõkkejooksu treeningud sain teha alles viimase kuu jooksul ning ma ei hakanud võtma riske ja tegema asju, mida varem pole teinud. Kõik praegused vead on võimalik parandada."

Lisaks Mägile jõudsid MMi finaali: Karsten Warholm, Alison Dos Santos, Yasmani Copello, Abdelmalik Lahoulou, Rai Benjamin, TJ Holmes ja Abderrahman Samba.