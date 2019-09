Briti sprinter Doha MMist: tõeliselt veidrad maailmameistrivõistlused

"Need on tõeliselt veidrad maailmameistrivõistlused. Väga kummaline. Nende võistluste valguses näevad Briti meistrivõistlused väga head välja," vihjas Gemili, et isegi kodustel meistrivõistlustel on publikut oluliselt rohkem ja melu oluliselt suurem.

Doha staadion mahutab 40 000 inimest, kuid näiteks laupäeval, kui Christian Coleman võitis meeste 100 meetri finaali, oli pealtvaatajaid vaid 13288, sealjuures 1484 olid kutsetega külalised.

Meeste 200 meetri poolfinaalid joostakse Doha MMil täna õhtul algusega kell 20.50 (Ajakava).