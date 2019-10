BLOGI | Magnus Kirt tagas Doha MMil pääsu lõppvõistlusele teise katsega, kaks tugevat sakslast mängust väljas!

Kergejõustiku MM-i üheksas võistluspäev

Peep Pahv: Sellega on tänane võistlusprogramm lõppenud. Südaööl stardivad maratonirajale mehed, teiste seas ka Tiidrek Nurme ja Roman Fosti. Nende jooksu tulemus selgub öösel.

Peep Pahv: Eeljooksus kehvalt esinenud USA meeskond võtab meeste 4x100 m jooksus ikkagi kulla.

Peep Pahv: Naiste 4x100 m teatejooksus oli Jamaica ülekaal mäekõrgune.

Peep Pahv: Naiste kolmikhüppes oli Yulimar Rojas konkurentidest selgelt üle. Võidutulemus 15.37 on aga ülikõrgest klassist.

Peep Pahv: Täna on jäänud veel viimased katsed naiste kolmikhüppes ning tulised 4x100 m jookusd.

Peep Pahv: Naiste 5000 m jookusus suutis sakslanna Konstanze Klosterhalfen lõpusirgeni Keenia kolmiku tempot pidada ning tasuks sai ta lõpuks pronksmedali.

Peep Pahv: Suurepärase kuulitõukevõistluse lõpptulemused:

Peep Pahv: Pikka aega võistlust juhtinud Tomas Walsh ei jää viimasel tõukel ringi püsima ja lepib pronksiga. Seejuures on hõbeda ja pronksi tulemused võrdsed ning otsustavaks sai paremuselt teine katse.

Peep Pahv: Oi-oi-oi... Ryan Crouser 22.90!

Peep Pahv: Joe Kovacs paugutab kuulitõuke viimase katsega 22.91! Liidriks!

Peep Pahv: Naiste kolmikhüppes saab Yulimar Rojas teisel katsel kirja nii võimsa tulemuse kui 15.37! Mõistagi liidriks.

Peep Pahv: Naiste 1500 m lõpptulemused:

Peep Pahv: Sifan Hassan teeb Doha MMil omapärase duubli. Ta võitis siin 10 000 m jooksu ja nüüd 1500 m jooksu. Oma olemuselt on tegemist kahe täiesti erineva alaga. Märkida tasub ka seda, et tema treener Alberto Salazar saadeti dopingukahtluste tõttu Doha MMilt minema.

Peep Pahv: Naiste 1500 m jooksu finaali võidab Hollandi esindaja Sifan Hassan ajaga 3.51,95.

Peep Pahv: Kuulimehed ärkasid taas. Ryan Crouser tõukab 22.71 ja tõuseb teiseks. Joe Kovacs saab kirja 21.95, kuid see ei anna kõrgemat 4. kohast. Kaks vooru minna.

Peep Pahv: Kuulitõukajate hoog on raugenud. Kolm vooru läbi, kaheksa parema hulka viis tulemus 21.18.

Peep Pahv: Kuulitõuke tase ongi meeletu. Darlan Romani tõukab 22.53 ja läheb teiseks.

Peep Pahv: Uusmeremaalane Tomas Walsh tõukab esimese vooru lõpetuseks nii võinmsa tulemuse kui 22.90! Ryan Crouser on tõuganud 22.36.

Peep Pahv: Alanud on meeste kuulitõuke lõppvõistlus. Võib eeldada kõrgetasemelist heitlust, kuna tänavu on palju neid, kes suudavad raudmuna kaugele paisata.

Peep Pahv: Naiste kaugushüppe eelvõistlusel jäi aastaid maailma tipus olnud ameeriklanna Brittney Reese lõppvõistluselt välja. Ta hüppas 6.52 ning edasipääsust jäi vajaka vaid üks sentimeeter.

Peep Pahv: Õhtune programm on jätkumas.

Meelis Naudi: Odaviske kvalifikatsiooni tulemused (12 esimest lõppvõistlusele):

Meelis Naudi: Teine grupp on lõpetanud. Viimasena viskas end lõppvõistlusele soomlane Lassi Etelätalo tulemusega 82.26.

Meelis Naudi: Veel üks sakslane väljas - Andreas Hofmann ei paranda ja tal jäi parimaks 80.06!

Meelis Naudi: Jaapanlane Arai ei pääse samuti edasi, tema parimaks jäi 81.71.

Meelis Naudi: Olümpiavõitja Thomas Röhler on mängust väljas - viimane katse oli nii kehv, et ta ei lase seda isegi ära mõõta, ja kirja läks vaid 79.23.

Meelis Naudi: Pakistani rekordi visanud (81.52) Arshad Nadeem jääb siiski lõppvõistluselt välja.

Meelis Naudi: Soomlane Helander edasi ei saa - tema parimaks jäi 80.36.

Peep Pahv: Rootslane Kim Amb täidab kolmandal katsel normi, visates 84.85.

Peep Pahv: Lätlane Rolands Štrobindersi parimaks jääb 81.09 ja ta jääb lõppvõistluselt eemale.

Peep Pahv: Chao-Tsun Cheng viskab 83.40. Sellega võiks juba edasi saada.

Peep Pahv: Andreas Hofmann ei saa teisel katsel tulemust kirja. Sakslase seis on keeruline.

Peep Pahv: Thomas Röhlerist pole ilmselt täna asja. Teises voorus viskab ta 79.23.

Peep Pahv: Päeva teise tulemuse visanud Kirt võib koti kokku pakkida ja pärast teise vooru lõppu staadionilt lahkuda.

Peep Pahv: Magnus Kirt viskab teises voorus nii nagu vaja - 88.36!

Peep Pahv: Rootslane Kim Amb viskab 82.98.

Peep Pahv: Keshorn Walcott viskab 84.44 ning on esimene mees, kes selles grupis normi täis viskab.

Peep Pahv: Odad ei taha üldse lennata. Andreas Hofmann viskab kõigest 80.06.

Peep Pahv: Rumeenlane Alexandru Mihata Novac viskab 82.12

Peep Pahv: Jaapanlane Ryohei Arai viskab 81.71. Selle grupi tase on ühtlane, kuid mitte kõrge.

Peep Pahv: Pakistani mees Arshad Nadeem viskab 81.52. Thomas Röhleri avakatse ebaõnnestub.

Peep Pahv: Magnus Kirdi esimene katse teda veel lõppvõistlusele ei vii - 81.00.

Peep Pahv: Aga teise grupi võistlus on alanud. Rolands Štrobinders viskab 81.09.

Peep Pahv: Vahepeal on selgunud, et tšehh Vitezslav Vesely täna viskama ei tule.

Peep Pahv: Kirdi soojenduskatsetest on raske midagi välja lugeda. Mees on kergelt oda lendu lasknud ning see on lennanud napilt üle 70 meetri. Võistluskatseid teeb Kirt hoopis teisiti.

Peep Pahv: Vahepeale draamat naiste tõkkejooksu eeljooksust, kus olümpiavõitja Brianna McNael teeb valestardi ja tema jaoks on võistlus lõppenud.

Peep Pahv: Odavsike teine grupp on tulnud staadionile soojenduskatsetele.

Peep Pahv: Odaviske teises grupis on lisaks Magnus Kirdile soosikutest sakslased Thomas Röhler ja Andreas Hofmann. Selles grupis on ka muidu tugev, kui tänavu kahvatult esinev Mitezslav Vesely ning Trinidadi mees Keshom Walcott.

Peep Pahv: Odaviske teine grupp alustab kell 18.

Peep Pahv: Esimese grupi lõppjärjestus:

Meelis Naudi: Lõppvõistluselt välja jäänud soomlane kiitis kvalifikatsiooni eel Kirti. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2019/odaviske-euroopa-meister-magnus-kirt-on-dohas-suurim-kullasoosik?id=87660155

Peep Pahv: Sellaga on esimese grupi võistlus lõppenud. Rohkme normi täitjaid ei tulnud.

Peep Pahv: Julius Yego peab jääma ootama teise grupi tulemusi. Tema parimaks jääb 83.86 ning esilagu oma grupis 5. koht.

Peep Pahv: Suur pettumus leedulastele! Edis Matuševicius saab oma parimal katsel kirja 79.60. Selle tulemusega pole võimalik lõppvõistlusele pääseda.

Peep Pahv: Teises voorus rohkem normi ületamisi ei tulnud.

Peep Pahv: Täitsa liimist lahti on soomlane Antti Ruuskanen, kel on kahe vooruga kirjas vaid 75.05.

Peep Pahv: Julius Yego on ikka normiga hädas. Jälle napilt alla selle: 83.76.

Peep Pahv: Grenadalane Anderson Peters viskab 85.34. Neljas mees, kelle norm täis.

Peep Pahv: Jakub Vadlejch ei jäta ka midagi juhuse hooleks, visates teises voorus 84.31. Nüüd on normi täitnud kolm meest.

Peep Pahv: Kiire tööpäeva teinud sakslased jalutavad südamerahus staadionilt minema.

Peep Pahv: Ungarlane Norbert Rivasz-Toth viskab 83.42 ja sellega on esimene voor lõppenud.

Peep Pahv: Teine sakslane Julian Weber on teine mees, kes normi täidab: 84.29.

Peep Pahv: Julius Yego viskab 83.86, ehk napilt alla kvalifikatsiooni piiri. Julgen arvata, et see tulemus viib edasi.

Peep Pahv: Grenada mees Andreson Peters saab kirja 82.06.

Peep Pahv: Aga Johannes Vetter - 89.35!!!

Peep Pahv: Tänavu üle 89 meetri visanud Edis Matusevicius saab kirja vaid 73.98.

Peep Pahv: Poolakas Marcoin Krukowski viskab 82.44.

Peep Pahv: Esimese tõsiselvõetava tulemuse saab kirja tšehh Jakub Vadlejch, kes viskab 81.70.

Peep Pahv: Esimese grupi võistlus on pihta hakanud.

Peep Pahv: Odaviske esimeses grupis on soosikutest viskamas sakslane Johannes Vetter, kelle isiklik rekord on 95.44 ning tänavuse hooaja parim 90.03. Sakslased on tänavu visanud ebastabiilselt, kuid pole vähimatki alust neid MMil soosikuks mitte lugeda. Esimeses grupis on ka legendaarne keenialane Julius Yego, tänavu esile tõusnud leedulane Edis Matusevicius ja ka soomlane Antti Ruuskanen.

Peep Pahv: Odaviske eelvõistluse esimese grupi jõuproovi alguseni on jäänud veerand tundi ja mehed on juba sooja tegemas. Kvalifikatsiooni norm on 84 meetrit ning eile oli Magnus Kirt veendunud, et edasipääsuks tuleb visata üle selle joone.

Peep Pahv: Tere pärastlõunat Doha staadionilt!

Madis Kalvet: Meeste odaviske B-grupi osalejad. Krit on järjekorras kolmas viskaja. Kvalifikatsioonis on kõigil kolm katset.

Madis Kalvet: Meeste odaviske A-grupi osalejad: