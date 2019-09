BLOGI | Maailmarekord jäi sündimata, ent norralane kaitses Rasmus Mägi alal MM-tiitlit

Kergejõustiku MM-i 4. päev

Peep Pahv: Sellega on tänane võistluspäev lõppenud. Oli põnev, oli vägev! Kohtume homme!

Peep Pahv: Nagu näha, said ka korraldajad oma medali kätte.

Peep Pahv: 400 m tj lõppjärjestus:

Peep Pahv: Karste Warholm 47,42 ja maailmameister!

Peep Pahv: Vägev jooks, aga maailmarekord, mida salamisi oodati, jäi kaugele. Kuld on siiski tähtsam. Sellel võistlusel vähemalt.

Peep Pahv: Naiste kõrgushüppe lõpptulemused:

Peep Pahv: Lasitskiene üritas veel kolmel korral ületada kõrgust 2.08, kuid tulutult.

Peep Pahv: Täna jääb veel oodata peatselt algavat 400 m tõkkejooksu finaali.

Peep Pahv: Justkui varjus toimunud kettaheite finaal on samuti lõppenud.

Peep Pahv: Noor ukrainlanna loobub edasisest võistlusest. Ilmselt taipab ka ise, et rohkemaks jaksu pole. Ime on ta täna niigi juba korda saatnud ning MMi hõbe on selle väga väärikas autasu.

Peep Pahv: Uskumatu, kuid Jaroslava Mahutšik saab kolmandal katsel 2.04 üle.

Peep Pahv: Maria Lasitskiene jätkab võimsalt. 2.04 esimesel katsel üle. Jaroslava Mahutšik ajab lati maha. Kulla ja hõbeda suhtes on asi ilmselt selge.

Peep Pahv: Nasite 800 m lõppjärjestus:

Peep Pahv: Naiste kõrgushüppes on asi nii, et Vashti Cunningham ja Julia Levtšenko ajasid kolmel korral 2.02 maha. Ameeriklanna saab pronksi ja ukrainlanna 4. koha.

Raul Ojassaar: Jõhker mõelda, et Jarmila Kratochvilova maailmarekord on sellest Nakaayi jooksust veel omakorda viis sekundit kiirem.

Peep Pahv: 800 m võidab Uganda esindaja Halimah Nakaayi ajaga 1.58,04.

Peep Pahv: Aga nüüd tuline naiste 800 m finaal.

Peep Pahv: Opaa - Jaroslava Mahutšik, kes ületas 2.00 kolmandal katsel, saab 2.02st üle avakatsel. Hoobilt 2. kohale. Tegemist on 2001. aastal sündinud tüdrukuga.

Peep Pahv: Maria Lasitskiene 2.02 ja esimesel katsel üle. See on väga tõsine avaldus.

Peep Pahv: Naiste kõrggushüppes sai 2.00 üle lõpuks neli naist. Viimasena tegi seda kolmandal katsel Jaroslava Mahutšik.

Peep Pahv: 3000 m tj lõpptulemused. Vägev jooks!

Peep Pahv: Naiste 3000 m takistusjooksus võttis Beatrice Chepkoech soolojooksuga võidu. Tiitlikaitsja Emma Coburn sai hõbeda ja Euroopa parim Gesa Felicitas Krause pronksi.

Peep Pahv: Meeste kettaheites selgus esikaheksa. Leedulasest tiitlikaitsja Andrius Gudzius heitis täna vaid 61.55 ja leppis 12. kohaga.

Peep Pahv: Naiste kõrgushüppes on ka kolmas kahe meetri ületaja, Julija Levtšenko.

Peep Pahv: Naiste 3000 m takistusjooksus läks maailmarekordinaine Beatrice Chepkoech kohe eest ära ning teeb soosojooksu.

Peep Pahv: Nasite kõrgushüppes said Lasitskiene ja Cunningham 2.00 esimesel katsel üle. Käivad teised katsed.

Peep Pahv: Kohe on algamas uus jooksuala finaal, naiste 3000 m takistusjooks.

Peep Pahv: Kettaheites käivad kolmandad katsed. Juhib Daniel Stahl (67.59), järgnevad Fedrick Dacres (66.94) ja Lukas Weisshaidinger (66.74).

Peep Pahv: Naiste kõrgushüppes on latt kõrgusel 1.98 ning täiesti puhaste paberitega jätkavad Julija Levtšenko, Maria Lasitskiene ja Vashti Cunningham. Konkurentsis on ka Jaroslava Mahutšik ja Kamila Licwinko, kuid neil on ka mahaaetud katseid. Järgmine kõrgus on juba 2 meetrit-

Raul Ojassaar: https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2019/kergejoustiku-mm-i-korraldajad-leidsid-publikupuuduse-suudlased-saudiaraablased-ja-tv-ulekannete-kava?id=87601913

Peep Pahv: Jakob Ingebrigtsen oli veel 120 m enne lõppu liider, kuid kangestus siis ning kiiremad said tast mööda. Aga vapper võitlus norralse poolt.

Peep Pahv: 5000 m parimad:

Peep Pahv: Vägev lõpplahendus! Etiooplased said mis tahtsid, kaksikvõit. Mukutar Edris 12.58,85, Selemon Barega 12.59,70

Peep Pahv: 3800 m joostud. Ikka 10 meest ees.

Peep Pahv: Nüüd on 10 meest minemas. Filip ja Jakob Ingebrgtsenid on pundis. Henrik on maha jäänud.

Peep Pahv: Ees lasti tempo alla ja grupp on taas koos.

Peep Pahv: 5000 m jooksus hakkavad kaheksa meest eest ära libisema. Norralastest vennad Ingebrigtsenid kipuvad maha jääma.

Peep Pahv: Naiste kõrgushüppes röövis kõrgus 1.93 osalejate hulgast neli naist.

Peep Pahv: Täna on staadionil pisut rohkem rahvast. Põhjuseks meeste 5000 m jooks, mida on tulnud vaatama palju Etioopia fänne. Kummaline, kuid nii see on. Neil on mida oodata.

Peep Pahv: Võis ju arvata, et meeste kettaheite võistluse avav Daniel Stahl võtab kohe kõigilt teistelt võimaluse käest, siis päris nii ei läinud. 66.59 on küll tubli tulemus, kuid mitte veel kindel kuld.

Peep Pahv: Algamas on meeste kettaheite lõppvõistlus. Esimest korda pärast 2003. aastat, toimub see eestlasteta.

Peep Pahv: Meeste 200 m jooksu finaali koosseis:

Peep Pahv: 200 m jooksu kolmas poolfinaal: Andre De Grasse (20,08), Kyle Greaux 20,24.

Peep Pahv: Meeste 200 m jooksu teise poolfinaali kaks kiiremat: Noah Lyles (19,86) ja Alex Quinonez (19,95).

Peep Pahv: Naiste kõrgushüppes 1.89 ja kõik 12 naist saavad sellest üle. Tõsi, mõned ka teisel ja kolmandal katsel.

Peep Pahv: 200 m esimese poolfinaali kaks kiiremat on Adam Gemili (20,03) ja Ramil Guliyev (20,16).

Peep Pahv: Algamas on meeste 200 m poolfinaalid. Kolm jooksu, kaks esimest otse finaali ja lisaks veel kaks kiiremat aega.

Peep Pahv: Teisel katsel enam ei vääratata ning kõik 12 naist liiguvad kõrgusele 1.89. Õige mäng pole veel alanud.

Peep Pahv: Naiste kõrgushüppes tekitas algkõrgus 1.84 pinget kolmele naisele, kes ei suutnud avakatsel latist üle saada.

Peep Pahv: Alanud on ka nasite kõrgushüppe lõppvõistlus. Vaatame üle, kes selles kaasa löövad.

Peep Pahv: Naiste 400 m eeljooksus võitis Maicel Uibo abikaasa Shaune ;iller-Uibo oma eeljooksu 51,30ga. Päeva kokkuvõttes oli see 9. aeg, kuid tegelikult ei tähenda see suurt midagi.

Peep Pahv: Toimunud on ka naiste 200 m eljooksud. Olulisi põrumisi polnud. Sarti ei tulnud juba eile vigastuse tõttu 100 m jooksu finaalist loobunud Dafne Schippers ja eile 100 m jooksus pronksi saanud Marie-Josee Ta Lou.

Peep Pahv: Täna peeti MMil naiste odaviske eelvõistlus ning see oli suur pettumus Lätile. Kõik kolm nende esindajat jäid lõppvõistluselt välja. 12 edasipääsejat on aga siin:

Peep Pahv: Tänase MM-päeva põhisündmused on kätte jõudmas. Kell 20.30 alustavad lõppvõistlusega naised kõrgushüppajad.

Peep Pahv: Siin Doha kergejõustiku staadion! Tere õhtust!

Raul Ojassaar: Alustame täna blogis aktiivsema sündmuste kajastamisega õhtuse sessiooni ajal kella kaheksast, kui hakatakse tasapisi ka tänaseid esimesi medalikomplekte jagama.

