BLOGI | Lyles tõusis kõigi aegade noorimaks 200m maailmameistriks, USA sai veel kaks kulda, Kivistik piirdus eeljooksuga

KERGEJÕUSTIKU MMi 5. PÄEV

Peep Pahv: Sellega on tänane võistluspäev lõppenud. Homme algab kümnevõistlus ja seal on Eestil kaasaelamist kuhjaga. Kohtumiseni!

Peep Pahv: Meeste 200 m lõppjärjestus:

Peep Pahv: Soosik Noah Lyles võtab kindla võidu, aeg 18,83.

Peep Pahv: Jäänud on veel meeste 200 m finaal. Start antakse kell 22.40

Peep Pahv: Naiste odaviske lõppjärjestus:

Peep Pahv: Barber ongi maailmameister! Hiinlannad ei suuda talle vastata.

Peep Pahv: Kelsey-Lee Barber viskab end viimase katsega neljandalt kolhalt liidriks! 66.56!

Peep Pahv: Põneva teivashüppe lõppjärjestus:

Peep Pahv: Naiste odaviskes vahtus viiendas voorus liider. Shiying Liu viskas 65.88. Hiinlannade käes on kaksikjuhtimine. Huihui Lyul on kirjas 65.49

Peep Pahv: Duplantis ajab lati ka kolmandat korda maha ning Kendricks on sellega teist korda järjest maailmameister!

Peep Pahv: Meeste 800 m finaal:

Peep Pahv: Teivashüppes ajasid mõlemad mehed 6.02 ka teisel katsel maha.

Peep Pahv: Meeste 800 m jooksu maailmamesiter on Donovan Brazier (USA) 1.42,34

Peep Pahv: 800 m jooksjad on pikalt oma starti oodanud, nüüd alagas tutvustamine.

Peep Pahv: Kendricks ajab samuti esimesel katsel lati maha.

Peep Pahv: Duplantis ajab 6.02 esimesel katsel maha.

Peep Pahv: Aga nüüd... meeste 800 m jooksu finaal.

Peep Pahv: Katsetega on Kendricks liider. Järgmine kõrgus on 6.02

Peep Pahv: Kendricks saab samuti 5.97 kolmandal katsel üle!

Peep Pahv: Duplantis saab kolmandal katsel 5.97 üle!

Peep Pahv: Naiste 200 m jooksu finaali koosseis:

Peep Pahv: Mõlemal mehel on jäänud üks katse.

Peep Pahv: Piotr Liseki jaoks ion teivashüppe võistlus lõppenud. 5.87 annab talle pronksi. Kes saab kulla - Kendricks või Duplantis?

Peep Pahv: Teivashüppes pole keegi kolmest 5.97st üle saanud. Lisekil on veel üks katse, teistel kaks.

Peep Pahv: Naiste odaviske kunagine esinumber Barbora Spotakova jääb seekord esikaheksast välja. Tulemus vaid 59.78.

Peep Pahv: 200 m kolmas eeljooks: Diana Asher-Smith 22,16, Dezerea Bryant 22,56

Peep Pahv: Duplantis saab kolmandal katsel 5.92st üle!

Peep Pahv: Naiste odaviskes on käimas kolmandad katsed. Juhib endiselt Huihui Lyu 65.06ga, Christin Hussong on visanud vaid sentimeeter vähem 65.05!

Peep Pahv: Naiste 200 m jooksu teine poolfinaal: Brittany Brown 22,46, Tynia Gaither 22,57

Peep Pahv: Duplantis ajab 5.92 teist korda maha.

Peep Pahv: Lisek mängib suurt mängu ja lükkab kaks allesjäänud katset järgmisele kõrgusele (5.97). Duplantis läheb üritama.

Peep Pahv: Teivashüppes muutub kõik hetkega. Kõrgusel 5.92 ajavad Duplantis ja Lisek lati avakatsel maha, Kendricks saab aga üle ja tõuseb ise liidriks.

Peep Pahv: Kendricks saab kolmandal katsel 5.87st üle ja võitlus jätkub!

Peep Pahv: 200 m esimesest poolfinaalist saavad edasi Angelerne Annelus (22,49) ja Mujinga Kambundji (22,49).

Peep Pahv: Algamas on naiste 200 m jooksu poolfinaalid.

Peep Pahv: Naiste odaviske lõppvõistluse esimese vooru järel juhib Huihui Lyu 64.93ga.

Peep Pahv: Kendricks ajab lati maha. Praegu on ta kolmas, jäänud on veel üks õlekõrs.

Peep Pahv: Lisek saab samuti teisel katsel üle.

Peep Pahv: Duplantis saab teisel katsel 5.87st üle. Nüüd on konkurendid raskes seisus. Vaja on rootslase tegu korrata.

Peep Pahv: Kõik kolm, Duplantis, Lisek ja Kendriricks ajavad 5.87 esimesel katsel maha.

Peep Pahv: Teivashüpe, 5.87 ja konkurentsi jäänud kolm meest.

Peep Pahv: Kohe on algamas ka naiste odaviske lõppvõistlus.

Peep Pahv: Teivashüppes on kolm suurimat soosikut Armand Duplantis, Piotr Lisek ja Sam Kendricks ületanud 5.80 esimesel katsel. Teistel on veel pusimist.

Peep Pahv: Naiste 400 m poolfinaalide järel on finaali koosseis selge.

Peep Pahv: 400 m kolmas eeljooks oli aeglane. Stephanie Ann McPherson (50,70) ja Justyna Swiety-Ersetic 50,96.

Peep Pahv: Shaunae Miller-Uibo võidab mängeva kergusega ning aeg on nii hea kui 49,66. Eriti hea on see selles valguses, et lõpus puudus vähimgi pingutus. Teisena saab otse edasi Wadeline Jonathas (50,07).

Peep Pahv: Teivashüppes pudenes kõrgusel 5.70 konkurentsist neli meest: Augusto Dutra, Bokal Huang, Ben Broeders ja Cole Walsh. Järgmine kõrgus on 5.80

Peep Pahv: Naiste 400 m teine poolfinaal ja siin on stardis ka Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo.

Peep Pahv: Naiste 400 m esimese poolfinaali kaks esimest on need, kes olema pidi. Salwa Eid Naser (49,79), Phyllis Francis (USA) 50,22.

Peep Pahv: Peatselt on algamas ka naiste 400 m poolfinaalid. Ikka kolm jooksu, kaks esimest otse edasi ja lisaks veel kaks kiiremat aega.

Peep Pahv: Õhtune programm on vaikselt hoogu kogumas. Alanud on meeste teivashüppe lõppvõistlus, kuid latt on alles kõrgusel 5.70 ning kõik 12 meest veel konkurentsis.

Peep Pahv: Tere õhtust, Doha staadionilt!

Meelis Naudi: Kivistiku kommentaarid: https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2019/delfi-dohas-kaur-kivistik-bill-gates-ei-saa-isegi-miljonite-eest-sellist-maitset-suhu?id=87614959

Meelis Naudi: Ja siin on 3000m takistusjooksu finalistid. Kivistik pidanuks edasipääsuks Eesti rekordit parandama üle kuue sekundi.

Meelis Naudi: Sellega on tänane esimene programm lõppenud, võistlused jätkuvad kell 20.05, kui algab meeste teivashüppe finaal. Maailmameistrid selguvad veel ka naiste odaviskes ning meeste 800 ja 200 meetri jooksudes.

Meelis Naudi: 3000m takistusjooksu viimane eeljooks on veel aeglasem kui teine ning selle kaks kiiremat on keenialased. Tulemused:

Meelis Naudi: Meeste vasaraheite teine kvalifikatsioonigrupp on lõpetanud ja kõik lõppvõistlusele pääsejad selgunud.

Meelis Naudi: 3000m takistusjooksu teine eeljooks oli esimesest ligi neli sekundit aeglasem. Siit saavad ilmselt edasi vaid kolm esimest.

Meelis Naudi: Meeste kõrgushüppe kvalifikatsioon on lõppenud. Lõppvõistlusele viis veel tulemus 2.26, mis tuli ületada vähemalt teisel katsel.

Meelis Naudi: 3000m tak.jooksu esimese eeljooksu tulemused:

Meelis Naudi: Getnet Wale (Etioopia) võidab esimese eeljooksu suurepärase ajaga 8.12,96. Kivistik on ajaga 8.39,26 alles 14. ja ületab lõpujoone viimasena. Üks mees katkestas.

Meelis Naudi: Tempo on kõrge ja ilmselt saab siit edasi rohkem mehi kui vaid kolm esimest.

Meelis Naudi: Kivistiku lootused on juba kustunud, ta on liidritest kaugel. Algas viimane ring.

Meelis Naudi: Nüüd on Kivistik jäänud viimaseks ja kahjuks on tema ees jooksev mees teistega väikse vahe sisse lasknud.

Meelis Naudi: 1000 meetri vaheajas on Kivistik eelviimasel kohal, kuid grupp püsib koos.

Meelis Naudi: Kivistik alustab rahulikult ning on jooksjaterivi lõpus.

Meelis Naudi: 3000m tj esimene eeljooks on alanud ja Kaur Kivistik on rajal. Meenutame, et edasi saavad iga jooksu (kokku 3) kolm paremat ning lisaks kuus kiiremat aegadega.

Meelis Naudi: Naiste 400m tõkkejooksu eeljooksud on lõppenud. Tulemused ja edasipääsejad (Q ja q):

Meelis Naudi: Kaur Kivistiku start on juba 10 minuti pärast.

Meelis Naudi: Naiste 400m tõkkejooksu valitsev maailmameister Kori Carter sai eeljooksus vigastada ning oli sunnitud katkestama.

Meelis Naudi: Meeste 400m eeljooksude tulemused. Kiireim oli Kirani James ajaga 44,94.

Meelis Naudi: Meeste vasaraheite A-grupi kvalifikatsioonivõistlus on lõppenud. Normi (76.50) täitsid kolm sportlast. Tulemused:

Meelis Naudi: Kaur Kivistik on kohe esimeses 3000m tak.j. eeljooksus. Selle koosseis on alljärgnev. Edasi saavad iga jooksu (kokku 3) kolm paremat ning lisaks kuus kiiremat aegadega.

Meelis Naudi: Kaur Kivistiku mõtted enne võitlust: https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2019/delfi-dohas-kaur-kivistik-peaksin-jooksma-rekordi-alla-selle-ma-ei-motle?id=87598509