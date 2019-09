BLOGI | Kergejõustiku MM-il selgus maailma kõige kiirem naine, MM-i uuel alal püstitati maailmarekord

Kergejõustiku MM-i kolmas võistluspäev

Peep Pahv: Võimas jooks! Shelly-Ann Fraser-Pryce on maailmameister ajaga 10,71

Peep Pahv: Sarnaselt meeste 100 m jooksule on ka naiste jooksu eel staadionil ilus värvide mäng. Tribüünidel on rahvast aga jäänud veel vähemaks

Peep Pahv: Meeste kolmikhüppe lõppjärjestus:

Peep Pahv: Christian Taylori jaoks on see neljas MM-tiitel, lisaks on tal kaks olümpiakulda.

Peep Pahv: Christian Taylor viimasel katsel juurde ei saa, kuid MMi kuld on tema.

Peep Pahv: Will Claye 17.66 ja jääb hõbedale.

Peep Pahv: Pedro Pablo Pichardo, kellelt just pronks rööviti, ei suuda vastata ning jääb medalita.

Peep Pahv: Viimase katsega hüppab Huges Fabrice Zango 17.66ga ennast kolmandaks.

Peep Pahv: Äsja laekus informatsioon, et Dafne Schippers on naiste 100 m jooksu finaalist loobunud. Ilmselt on tegemist vigastusega.

Peep Pahv: Will Claye hüppab 17.74 ja on teine.

Peep Pahv: Viiendal katsel parandab Christian Taylor oma tulemust veelgi: 17.92.

Peep Pahv: Nüüd on meil jäänud täna nautida veel meeste kolmikhüppe finaalkatseid ja seejärel kell 23.20 naiste 100 m jooksu finaal.

Peep Pahv: Oleme võlgu naiste teivashüppe lõppjärjestuse:

Peep Pahv: Christian Taylor paugutas kolmikhüppe neljandas voorus 17.86 ja tõusis liidriks.

Peep Pahv: Ajaloolise teatejooksu parimad:

Peep Pahv: Nagu arvata oli lõppes 4x400 m segateate finaal maailmarekordilise tulemusega. USA nelik sai ajaks 3.09,34

Peep Pahv: Nii, aga nüüd on algamas 4x400 m segateatejooks.

Peep Pahv: Sidorova saab kolmandal katsel 4.95 üle ja on maailmameister.

Peep Pahv: Morris ajab kolmandal katsel 4.95 maha.

Peep Pahv: Meeste kolmikhüppes välistas Christian Taylor kõik riskid. Kaugelt paku tagant tõugatuna 17.42. Esialgu 4. kuid päästis endale edasise võistluse.

Peep Pahv: Nasite teivashüppe. 4.95 teisel katsel ei saa kumbki naine üle. Kõik jääb kolmanda katse otsustada.

Peep Pahv: Kümne minuti pärast on algamas ajaloo esimene 4x400 m segateatejooksu finaal.

Peep Pahv: Naiste teivashüppe pronksiomanik on selge. 4.90 esimesel katsel maha ajanud Katerina Stefanidi jättis kaks katset 4.95 peale, kuid see kõrgus käis talle täna üle jõu. 4.85 annab kaks aastat tagasi Londonis võidutsenud kreeklannale pronksi.

Peep Pahv: 4.95 avakatsel vääratab ka Sidororva. Seis ikka võrdne.

Peep Pahv: Naiste teviasüpe. 4.95 ja Sandi Morrise esimene vääratus.

Peep Pahv: Meeste 800 m kolmandas eeljooksus on kaks kiiremat Amel Tuka (1.45,63) ja Bryce Hoppel (1.45,95).

Peep Pahv: Meeste kolmikhüppes on raskes seisus Christian Taylor - kaks esimest katset on üleastutud. Tegemist on aga medalinõudlejaga.

Peep Pahv: Anželika Sidorova vastab samaga: 4.90 esimesel katsel üle ja ikka kaksikjuhtimine.

Peep Pahv: Naiste teivashüppes on Sandi Morris võimsas hoos: 4.90 esimesel kastel üle.

Peep Pahv: Meeste kolmikhüppes tõusis kolmandaks 17.46 hüpanud Hugues Fabrice Zango.

Peep Pahv: Naiste teivashüppes on jäänud konkurentsi kolm sportlast. 4.90 hakkavad ründama Sandi Morris, Anželika Sidorova ja Katerina Stefanidi.

Peep Pahv: 800 m jooksu teisest poolfinaalist lähevad otse finaali Donovan Brazier (1.44,87) ja Marco Arop (1.45,07).

Peep Pahv: Will Claye hüppab teises voorus kolmikut 17.72 ja kindlustab oma liidrikohta.

Peep Pahv: Nasite teivashüppes saab Katerina Stefanidi 4.85 teisel katsel üle ja läheb 3. kohale.

Peep Pahv: Meeste 800 m jooksu esimesest poolfinaalist lähevad otse edasi Wesley Vazquez (1.43,96) ja Ferguson Cheruiyot Rotich (1.44,20).

Peep Pahv: Venelanna Anželika Sidorova vastab teivashüppes samaga. 4.85 esimesel katsel üle ja kaks naist jätkavad puhaste paberitega.

Peep Pahv: Nasite teivashüpe ja 4.85. Sandi Morris saab avakatsel sellest kõrgusest üle ja jätkab ainsana täiesti puhaste paberitega.

Peep Pahv: Portugali mees Pedro Pablo Pichardo vastas 17.49ga. Tuleb vist hea võistlus.

Peep Pahv: Alanud on ka meeste kolmikhüppe lõppvõistlus. Will Claye hüppas kohe 17.61.

Peep Pahv: Naiste teivashüppes on 4.80 peal joon all. Kõrguse ületasid kokku kuus naist. Varasemale nelikule lisandusid ka Alysha Newman ja Angelica Bengtsson.

Peep Pahv: Naiste 100 m jooksu finaali koosseis.

Peep Pahv: Ajaga saab 100 m jooksu finaali ka hollandlanna Dafne Schippers.

Peep Pahv: Kolmandast poolfinaalist lähevad otse edasi Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,81) ja Murielle Ahoure (11,05).

Peep Pahv: Naiste 100 m teise poolfinaalist lähevad edasi Diana Asher-Smith (10,87) ja Jonielle Smith (11,06). Samuti edasipääsus kinni olnud English Gardner tõmbas reie lihase ära ja katkestas.

Peep Pahv: Naiste teivashüppes tulid juurde veel kaks 4.80 ületajat: Holly Bradshaw ja Katerina Stefanidi. Mõlemad kuuluvad soosikute hulka, kuid praegu jagavad 3.-4- kohta.

Peep Pahv: Naiste 100 m esimesest poolfinaalist lähevad otse edasi Marie-Josee Ta Lou (10,87) ja Elaine Thompson (11,00).

Peep Pahv: Teivashüppest veel niipalju, et Anželiks Sidorova ületas 4.80 samuti esimesel katsel.

Peep Pahv: Nii... algamas on naiste 100 m poolfinaalid.

Peep Pahv: 4.80 on naiste jaoks paras pähkel. Üheksa esimest naist ajasid lati maha. Kümnendana hüpanud ameeriklanna Sandi Morris sai aga esimesena üle.

Peep Pahv: Järgmise jooksualana ootame naiste 100 m poolfinaale. See on juba tulisem andmine.

Peep Pahv: Meeste 200 m eeljooksud on lõppenud. Suuri üllatusi polnud. Ajaga edasipääsu piiriks kujunes 20,44.

Peep Pahv: Lõpuks jätkab nasite teivashüppes 12 naist. Uus kõrgus on 4.80.

Peep Pahv: Praeguse seisuga on naiste teivashüppes 4.70 ületanud 11 naist. Algavad kolmandad katsed.

Peep Pahv: Meeste 200 m neljandas eeljooksus tõmbab tugev ameeriklane Kenneth Bednarek 50 m enne lõppu reie tagakülje ära ja on mängust väljas

Peep Pahv: Täna on staadionil veel erakordselt vähe pealtvaatjaid.

Peep Pahv: Naiste teivashüppes jäid kõik osalejad pärast algkõrgust võistlust jätkama. Uus kõrgus on 4.70 ja seal hakkab ilmselt juba suurem pudenemine.

Peep Pahv: Käimas on ka meeste 200 m jooksu eelring. Kokku on seitse jooksu. Kolm esimest saavad otse poolfinaali, lisaks veel ka kolm paremat aega.

Peep Pahv: Praeguseks on 17 lõppvõistlusele jõudnud naist alustanud teivashüppe võistlust. Latt on kõrgusel 4.50 ning suurte sündmusteni läheb veel aega.

Peep Pahv: Täna on üsna kummaline võistluspäev. Kolme ja poole tunniga mängitakse välja neli medalikomplekti ning kogu programm on üsna hõre

Peep Pahv: Tere õhtust ka Doha staadionilt!

