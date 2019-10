BLOGI | Ameeriklanna püstitas Dohas 400 m tõkkejooksus maailmarekordi, kodupubliku suur lemmik võitis kuldmedali!

Kergejõustiku MM-i kaheksas päev

Staadionil on sellega alad lõppenud. Ees ootab veel meeste 20 km käimine, mis algab kell 23.30.

Bahama saab kuldmedali kätte. Kui naiste 400 m jooksus pidi Shaunae Miller-Uibo ootamatult leppima hõbemedaliga, siis meeste 400 m jooksus võidab kuldmedali Bahama mes Steven Gardiner.

Barshim saabki kodupubliku rõõmuks kaela kõrgushüppe kuldmedali. Katari äss on nüüd kahekordne maailmameister!

Naiste kettaheide on saanud lõpu. Kuuba sportlastele kaksikvõit. Pronksmedal läheb Horvaatiasse.

Staadion rõkkab - Barshimi ületab 2.37 ning Katari suur spordisangar tõuseb taas liidriks!

Nüüd on ilusad hetked Eesti spordi jaoks - Maicel Uibo saab kaela kümnevõistluses võidetud hõbemedali!

Meeste 3000 m takistusjooksu finaalis on võitja selgitamiseks vaja fotofinišit. Kuldmedal läheb keenialasele Conseslus Kiprutole, kes saab ajaks 8.01,35. Hõbemedali saab Etioopia jooksja Lamecha Girma (8.01,36) ja pronksi marokolane Soufiane El Bakkali (8.03,76).

Ka Ivanjuk ületab 2.35 esimesel katsel. Ivanjuk ja Barshimi on jagamas seega teist ja kolmandat kohta.

Ka Akimenko saab 2.35 esimesel katsel üles ning venelane tõuseb taas liidriks.

Barshim ületab 2.35 esimesel katsel ning rahvas hullub!

Barshim ületab kolmandal katsel 2.33 ja publik hullub. Liidrikohal on praegu Akimenko, kes on kõik kõrgused ületanud esimesel katsel. Teine on Nedasekau, kellel on eelnevatelt kõrgustelt eksimusi. Lisaks Barshimile ületas 2.33 kolmandal katsel veel ka Ivanjuk.

Naiste kettaheites on kolme vooru järel Kuuba naistel kaksikjuhtimine.

Naiste 400 m tõkkejooksu lõpptulemused. Muhammadilt maailmarekord 52,16. Teise koha saanud Sydney McLaughlin saab ajaks 52,23, mis on eelmisest maailmarekordist kõiges 0,03 sekundit kehvem.

Naiste 400 m tõkkejooksus sünnib maailmarekord Dalilah Muhammad saab ajaks 52,16. Eelmine tippmark 52,20 kuulus ka Muhammadile.

Kõrgushüppes on seitse meest ületanud 2.30. Sellest kõrgusest on jagu saanud Luis Enrique Zayas, Mutaz Essa Barshim, Mihhail Akimenko, Ilja Ivanjuk, Brandon Starc, Maksim Nedasekau ja Michael Mason.

Meeste 4 x 100 m teatejooksus jõudsid finaali: 1. Suurbritannia 37,56, 2. Lõuna-Aafrika Vabariik 37,65, 3. Jaapan 37,78, 4. Hiina 37,79, 5. Prantsusmaa 37,88, 6. Brasiilia 37,90, 7. Holland 37,91, 8. USA 38,03.

Nüüd on algamas ka naiste kattaheite finaal. Käib sportlaste tutvustamine.

Kõrgushüppes on neli meest ületanud praeguseks 2.27. Selle tulemuse on kirja saanud Luis Enrique Zayas, Michael Mason, Mihhail Akimenko ning kodupubliku suur lemmik Barshim.

Naiste 4 x 100 m teatejooksus jõudsid finaali: 1. Jamaika 42,11, 2. Suurbritannia 42,25, 3. Hiina 42,36, 4. USA 42,46, 5. Trinidad ja Tobago 42,75, 6. Šveits 42,82, 7. Saksamaa 42,82, 8. Itaalia 42,90.

Kümnevõistluse autasustamine on kavas kell 21.55!

Barshim tundub täna kõrgushüppesektoris hoos olevat. Katari täht ületab 2.19 ja 2.24 kindlalt esimesel katsel.

Kõrgushüppe võistlus on ka alanud. Esimeseks kõrguseks on 2.19.

1500 m jooksu 12 finalisti on selged. Parima ajaga läheb finaali poolakas Marcin Lewandowski 3.36,50-ga. Teise aja sai kirja keenialane Timothy Cheruiyot 3.36,53-ga.Norra vendadest Ingebrigtsenitest pääses finaali 19-aastane Jakob, kelle aeg 3.36,58 oli päeva neljas. Finaali jõudis teiste seas ka rootslane Kalle Berglund 3.36,72-ga.

Võistluspäev algab meeste 1500 m jooksu poolfinaalidega.

