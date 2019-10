Ameeriklanna põhjustas Doha MMil skandaali, kandes konservatiivses islamiriigis vikerkaarevärvilisi tosse

Kuna Katar on väga konservatiivne islamiriik, kus homoseksuaalsus on ebaseaduslik, nõuti ameeriklannalt aru, kas ta protestis neid jalatseid kandes MMi korraldajariigi seaduste vastu.

Bougard teatas ajakirjanikele, et ta ei teinud mingit poliitilist avaldust ja pani need tossud jalga vaid seetõttu, et need on tema lemmikud, millega ta on tihti häid tulemusi saavutanud.

Seitsmevõistluses liigub MM-tiitli suunas britt Katarina Johnson-Thompson, kes edestab viie ala järel teisel kohal asuvat Nafissatou Thiami juba 216 punktiga. Bougard võitleb pronksi eest ja on hetkel viies.