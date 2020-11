Vilepuhuja kardab Venemaale naasta: nad ilmselt tapaksid meid ja ütleksid, et see oli õnnetus

Dopinguskandaali puhkemise järel põgenesid venelased USA-sse, kus nad on nüüdseks elanud juba kuus aastat. Kas millalgi on plaan Venemaale tagasi kolida? "Kuniks Vladimir Putin on president, pole meil ohutu Venemaale naasta," vahendas Evening Standard Julia Stepanova sõnu.

Putin on avalikult kutsunud Stepanovat Juudaseks. Endine sportlane otseselt vastu ei vaidle. "Mis ma oskan öelda? Loomulikult olen tema silmis Juudas. Mina tahan rääkida tõtt, tema aga seda varjata."

"Üks sõber küsis minult, et mis meiega juhtuks, kui me Venemaale naaseks. Vastasin, et nad ilmselt tapaksid meid ja ütleksid, et see oli õnnetus," jätkas Stepanova, kes koos abikaasaga kasvatab üles kuueaastast poega Robertit. "Sõber küsis, et miks me arvame, et nad USA-s meid tappa ei püüa. Ütlesin talle, et ameeriklased hakkaksid siis asja uurima ning kogu maailm saaks tõe teada. Venemaal aga lõppeks uurimine järeldusega, et tegu oli õnnetusega."

Venemaa Antidopinguagentuuris (RUSADA) töötanud Vitali Stepanov võttis esmakordselt WADA-ga ühendust 2010. aastal. Kuid WADA ei võtnud vedu ning neli aastat hiljem pöördus Stepanov kuulsa dopinguajakirjaniku Hajo Seppelti poole. Sakslased väntasid seejärel koostöös Stepanovitega dokumentaalfilmi, mis Venemaal toimunu paljastas. Julia rääkis, et tema ennast kangelasena ei tunne. "Mul on lihtsalt hea meel, et tõin välja tõe ja sain need valed enda kaelast ära."

Venelanna, kes nooruspõlves ka ise dopingut tarvitas, ei osanud öelda, kas Venemaal on olukord paremaks läinud. "Me ei tea. Ei ole lihtne suhtumist muuta. Venemaa mentaliteet on petmine."