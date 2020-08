VIDEO | Ulmelises hoos Karsten Warholm oli maailmarekordile ülilähedal. Kas komistamine sai saatuslikuks?

Warholm sai lõpuks tulemuseks 46,87, mis on kõigi aegade edetabelis teiseks tulemuseks. Ühtlasi tähistab see Warholmi isiklikku rekordit ning ka Euroopa rekordit. Seejuures tuleb mainida, et Warholm komistas viimasel tõkkel.

Warholmi isiklikuks rekordiks oli varasemalt 46,92, mis oli joostud eelmisel aastal Zürichis. Maailmarekord 46,78 kuulub alates 1992. aasta Barcelona olümpiamängudest ameeriklasele Kevin Youngile.

Stockholmis oli stardis ka Rasmus Mägi, kes sai ajaga 49,40 neljanda koha. Eestlase ette mahtusid veel prantslased Wilfred Happio (49,14) ja Ludvy Vaillant (49,18).