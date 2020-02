VIDEO | Tormihoiatus konkurentidele! Rahvusrekordi püstitanud Rootsi kergejõustikutäht oli lähedal maailmarekordi alistamisele

Duplantis alustas hooaega Saksamaal Düsseldorfis siseareenil toimunud võistlusega. Rootsi täht võidutses tulemusega 6.00, mis tähistab ühtlasi maailma hooaja tippmarki, Rootsi teivashüppe siserekordit ning Düsseldorfi võistluse tippmarki.

Võidutulemusest enam kõneainet pakkus aga rootslase katsed maailmarekordit tähistaval kõrgusel 6.17. Eriti lubavaks kujunes teine üritus, mil Duplantis juba kehaga üle sai, aga küünarnukiga ikkagi lõpuks lati alla kukutas.

"See tõi mulle peaaegu pisara silma, sest sa näed seda ja mõtled, et siin see maailmarekord oligi," rääkis Duplantis pärast võistlust. "Olen kogu oma elu tahtnud maailmarekordi omanikuks saada. Ilmselgelt ma ei saavutanud seda praegu, aga juba selle proovimine on lahe."

Seega kuulub maailmarekord jätkuvalt prantslasele Renaud Lavillenie'le, kes ületas 2014. aastal kõrguse 6.16.

Duplantis on 2018. aasta Euroopa meister. Mullusel Doha kergejõustiku MM-il sai noormees hõbemedali. Lisaks on ta võitnud mitmeid medaleid juunioride tiitlivõistlustelt.