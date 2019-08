VIDEO | Rasmus Mägi alal nähti läbi aegade vägevaimat duelli, Warholm püstitas läbi aegade teise tulemuse

Kuigi Kevin Youngi 1992. aastal Barcelona olümpial joostud maailmarekordile 46,78 jäädi veel alla, võib sellegipoolest väita, et tegu oli läbi aegade kõige vägevama duelliga sel alal: tegu oli esimese korraga ajaloos, kus kaks sportlast suudavad korraga tõketega staadioniringi vähem kui 47 sekundiga läbida.

Warholmi 46,92 on maailma läbi aegade teine tulemus, Rai 46,98 läheb koos Abderrahmane Sambaga kolmandat kohta jagama!

Enne eilset jooksu oli Warholmi isiklikuks rekordiks 47,12, Benjaminil 47,02.

Kui eeldada, et Dohas toimuvaks MM-iks tõusevad mehed alles õigesse tippvormi, siis on võimalik, et need ajad joostakse veel tänavu üle.

Rasmus Mägi nimel olevaks Eesti rekordiks on Rio olümpial joostud 48,40.