VIDEO | Jamaika kettaheitevägilase protest rahuldati, jamaikalane tõusis võimsa heitega uueks edetabeli liidriks

Stahl sai parimal katsel kirja 69.94, Dacresil loeti esialgseks parimaks tulemuseks 69.50. Jamaikalane heitis küll kolmandal katsel üle 70 meetri joone, kuid katse loeti üleastutuks.

Dacres andis sisse protesti, mille kohtunikud otsustasidki rahuldada ja kuna üleastutud katse mõõdeti siiski ära, kuulutati Dacres tulemusega 70.78 võitjaks. 69.94 heitnud Stahl pidi lõpuks leppima teise tulemusega.

70.78 tähendab ühtlasi, et Dacres tõusis kettaheite hooaja maailma edetabeli uueks liidriks. Tegu on ka Jamaika rekordi ja Teemantliiga rekordiga. Senine tipptulemus oli just Stahli käes, kes heitis Mais Dohas toimunud võistlusel 70.56. Dacresi tulemus tähistab uut Jamaika rekordit ja Teemantliiga rekordit.

Dacres ja Stahl on ainsad mehed, kes tänavu 70 meetri joone ületanud. Rabati Teemantliiga etapil sai kolmanda koha 68.14-ga austerlane Lukas Weisshaidinger.