VIDEO | Autost välja sunnitud Briti jooksja süüdistab politseid rassismis

Politsei väitel peatati Williamsi auto, sest see oli varem sõitnud valel pool teed ning lisaks eirati ka peatumismärguannet. Williamsi sõnul ei sõitnud nad kordagi valel pool ega eiranud ka politseinike korraldusi. “Me ei tahtnud lahkuda oma autost, sest nende käitumine oli hirmutav. Me hakkasime muretsema oma turvalisuse pärast, sest meil oli autos beebi,” rääkis Inglismaa tippsportlane.

“Mu partner lohistati autost välja ning ta käed pandi raudu. Ma ei tahtnud, et nad mind eraldaksid mu kolmekuulisest lapsest. Siiski pandi ka mulle rauad ümber käe,” rääkis naine.

“See oli lihtsalt vastik, kuidas politsei rääkis mu mehega kui mingi pätiga. Võimuesindajad ütlesid talle, et ta meenutab kedagi, keda nad otsivad ning küsisid, kuidas temasugune suudab omada 60 000 naelast autot,” rääkis šokis Williams.

Paari hoiti käeraudades 45 minutit, nende laps oli samal ajal autos, kus toimus ka läbiotsimine. Williamsi ja Dos Santose masinast ei leitud midagi ning nad lasti vabaks.

“See on nii kurb maailm, milles me elame. Mu süda lihtsalt valutab,” rääkis Williams BBC Radio 5 eetris. “See on veider, kuidas nad meid kohtlesid. Kõige valusam on see, et nad vedasid mind mu poja juurest eemale,” rääkis naine.

Williams ja tema abikaasa Dos Santos, kes on Portugali 400 meetri jooksu rekordiomanik, kardavad, et nad said sellise kohtlemise osaliseks, sest nad on tumedanahalised ja sõidavad Mercedesega.

Paar plaanib kohtuda advokaatidega, et minna kohtusse.

