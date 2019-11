Vesteinn Hafsteinsson nõuab, et IAAFi president astuks tagasi

Stahli sõnul pole kettaheite tase olnud Teemantliigas kunagi nii kõrge kui praegu ning seetõttu on Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) otsus kettaheide võistluskavast välja arvata ennekuulmatu.

"See on väga vale otsus ja me ei nõustu sellega," teatas Stahl Rootsi ajalehele Expressen.

Hafsteinsson lisas: "Oleme nördinud. Saatsime 1. oktoobril IAAFile kirja oma lahenduste ja võimalustega. Kettaheitjad on Teemantliigale väga truud olnud ning selle ala tase pole kunagi olnud nii kõrge. Kettaheide on olnud ajalooliselt ja kultuuriliselt kergejõustikule oluline ning selle väljaarvamine mingitel turunduslikel eesmärkidel on väga vale."

Kogenud kettaheitetreener, kes juhendas pikka aega ka Gerd Kanterit, lisas, et IAAFi president Sebastian Coe on olnud tema iidoliks, kuid hetkel peaks inglane tagasi astuma.

"See on suurim skandaal, mida olen oma elus kogenud. Sebastian Coe peaks IAAFi juhi kohalt lahkuma ning sama võiks teha kogu kergejõustiku juhtkond. Jätkame võitlust ja asume vasturünnakule," lubas Hafsteinsson.

Kui tänavu kuulus kettaheide Teemantliiga põhialade hulka, siis uuel aastal on see ala kavas vaid kahel etapil (üks meeste ja üks naiste võistlus). Sama saatus ootab ees ka kolmikhüpet. Oluline kärpimine toimus ka takistusjooksu ja 200 m jooksuga, mis on meestele ja naistele kavas vaid viiel võistlusel 15-st.

IAAF on selgitanud, et Teemantliiga reformi aluseks võeti alade populaarsus ning muudatustega üritatakse etapid teha telesõbralikuks ehk võistlusõhtu mahutada 90 minuti sisse.