Venemaa vilepuhuja paljastas karmi tõe Helsingi MM-ist: ajastus oli võti

Aastaid Venemaa dopinguprogrammi juhtinud Rodtšenkov otsustas hiljem vilepuhujaks hakata. Just tema avalikustas riikliku dopingusüsteemi, mille tulemusena on Venemaale määratud ulatuslikud sanktsioonid. Oma paljastuste tõttu on Rodtšenkov juba 2015. aastast saadik elanud USA-s eksiilis.

