Venemaa kergejõustiku ümber puhkes uus skandaal

Nimelt paljastas Inglismaa väljaanne The Sunday Times, et Venemaa kergejõustikuliit aitas kõrgushüppajal Danil Lõssenkol pettust läbi viia.

Kuna Lõssenko polnud 12 kuu jooksul kolmel korral dopinguküttidele kättesaadav ja jättis proovid andmata, määrati talle eelmise aasta augustis võistluskeeld. Ühtlasi võttis IAAF 2017. aasta MMil hõbemedali võitnud Lõssenkolt ära neutraalse sportlase staatuse, milleta venelased rahvusvahelistele võistlusele ei pääse.

The Sunday Times kirjutab, et Venemaa kergejõustikuliit võltsis Lõssenko skandaali ajal dokumente, üritades tõestada, et venelane oli sel hetkel, mil dopingukütid teda kätte ei saanud, haige. Dokumentidele olid alla kirjutanud arstid, keda pole olemas ja kes töötasid olematus kliinikus.

"Dokumendi väljastanud kliinik oli algusest lõpuni võlts, registreerimisnumbritest kuni allkirja andnud arstideni. Sellist kliinikut pole olemas," paljastas Sunday Times. Ajaleht lisas, et kliiniku Moskva aadressil asus tühi ehitusplats.

Dopingu vastu võitlev organisatsioon AIU (Athletics Integrity Unit) on teatanud, et võtab esitatud süüdistusi väga tõsiselt ja viib läbi omapoolse uurimise.